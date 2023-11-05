ССО опублікували послання від звільненого генерала Хоренка

Генерал зазначив, що "важко будучи вожаком залишати свою зграю"

Сили спеціальних операцій виділили "7 тез бойового генерала Віктора Хоренка", який несподівано був звільнений указом президента з посади командувача ССО. Найголовніше для нього залишатися чесним і генерал вважає, що він перед своїми військовослужбовцями завжди цього дотримувався.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі ССО. Одна з фраз Хоренка, до речі, про те, що він шкодує про незавершені сплановані операції.

Крім того, серед цих тез було виділено також про ту, в якій Хоренко говорить про сенс життя. Під ним він має на увазі помсту ворогам України.

Сім основних тез Віктора Хоренка:

Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.

Щоб зрозуміти, як долати ворога — треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.

Основна моя мета — боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.

Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя — помста ворогам України.

Головне для мене — бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне — вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.

Про що я можу жалкувати — так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.

7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати й наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міноборони України повідомив, хто запропонував президенту Володимиру Зеленському звільнити Віктора Хоренка з його посади.