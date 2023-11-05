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ССО опублікували послання від звільненого генерала Хоренка

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Віктор Хоренко Новина оновлена 05 листопада 2023, 15:59
Віктор Хоренко. Фото Facebook / Командування ССО ЗСУ

Генерал зазначив, що "важко будучи вожаком залишати свою зграю"

Сили спеціальних операцій виділили "7 тез бойового генерала Віктора Хоренка", який несподівано був звільнений указом президента з посади командувача ССО. Найголовніше для нього залишатися чесним і генерал вважає, що він перед своїми військовослужбовцями завжди цього дотримувався.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі ССО. Одна з фраз Хоренка, до речі, про те, що він шкодує про незавершені сплановані операції.

Крім того, серед цих тез було виділено також про ту, в якій Хоренко говорить про сенс життя. Під ним він має на увазі помсту ворогам України.

Сім основних тез Віктора Хоренка:

  • Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.
  • Щоб зрозуміти, як долати ворога — треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.
  • Основна моя мета — боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.
  • Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя — помста ворогам України.
  • Головне для мене — бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне — вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.
  • Про що я можу жалкувати — так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.
  • 7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати й наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міноборони України повідомив, хто запропонував президенту Володимиру Зеленському звільнити Віктора Хоренка з його посади.

Теги:
#Україна #Звільнення #Генерал #ССО #тези