Один из министров написал заявление об отставке: когда его рассмотрят

Он пробыл на своей должности три года

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, об отставке которого 7 ноября говорили инсайдеры, написал заявление на увольнение. Его уже получила Верховная Рада.

Соответствующее заявление опубликовал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. По его словам, оно будет рассмотрено уже в "ближайшее время".

Из текста заявления видно, что оно было написано сегодня, 8 ноября. При этом о грядущей отставке Гутцайта стало известно еще вчера. Об этом рассказали нардепы.

Сам Гутцайт прокомментировал свое решение следующим образом:

"Скоро почти год, как я нахожусь на должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей….Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю"

Напомним, что Гутцайт работал на должности министра с 2020 года. До этого у него была выдающаяся спортивная карьера. Прочитать его биографию вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Вадим Гутцайт

Однако в карьера Гутцайта не обошлась и без скандалов. Подробнее о них "Телеграф" рассказывал здесь.

Ранее мы писали о том, что Зеленский провел перестановки в СБУ.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу администрации "фронтовой" области. Известно, что тот сам подал заявление об увольнении.