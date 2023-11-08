Один з міністрів написав заяву про відставку: коли її розглянуть

Він пробув на своїй посаді три роки

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, про відставку якого 7 листопада говорили інсайдери, написав заяву на звільнення. Його вже отримала Верховна Рада.

Відповідну заяву опублікував речник українського парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, воно буде розглянуте вже в "найближчий час".

З тексту заяви видно, що вона була написана сьогодні, 8 листопада. При цьому про майбутню відставку Гутцайта стало відомо ще вчора. Про це розповіли нардепи.

Сам Гутцайт прокоментував своє рішення наступним чином:

"Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України.

За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад….

Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю"

Нагадаємо, що Гутцайт працював на посаді міністра з 2020 року. До цього він мав видатну спортивну кар’єру. Прочитати його біографію ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Вадим Гутцайт

Однак, кар’єра Гутцайта не обійшлася і без скандалів. Докладніше про них "Телеграф" розповідав тут.

Раніше ми писали про те, що Зеленський провів перестановки до СБУ.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову адміністрації "фронтової" області. Відомо, що той сам подав заяву про звільнення.