Миллиарды гривен, афера и ни одного боеприпаса – чем кончилась громкая закупка мин для Минобороны

Более 2 миллиардов гривен перевели Минобороны Украины по контрактам с участием хорватской WDG promet за попупку 30 тысяч танковых выстрелов (€32,5 млн) и со словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (€13 млн). Все три контракта провалились, выяснило hromadske.

Так, в апреле 2022 года словацкая фирма Sevotech заключила с Министерством обороны Украины договор о поставке 17 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов за 13 млн. евро. Хотя поставки должны были осуществиться не позднее конца июля, но Украина получила всего 2,5 тысячи комплектов. Руководитель словацкой фирмы оправдывался тем, что его подвели поставщики – словацкая фирма MTC Slovakia, которая так и не поставила 14,5 тысячи комплектов снаряжения.

В октябре 2022 года уже украинская фирма "Львовский арсенал" заключила соглашение с МО Украины о поставках 100 тысяч минометных мин на 36,6 млн доллров, уже 17 ноября государство подписалось на 97% этих средств. Зато выяснилось, что "Львовский арсенал" также не располагал этими минами, а в августе заключил соглашение со словацкой Sevotech, которая в свою очередь должна было закупить боеприпасы у хорватской WDG promet.

Получив деньги от Министерства обороны, "Львовский арсенал" в декабре перевел контрагентам 3,66 млн. дол. и 9,15 млн. евро. Однако с декабря прошлого года после оплаты этих средств никакой мины в Украину так и не поступило.

Наконец, в декабре 2022 года хорватская WDG promet заключила из Минобороны прямой контракт на поставку 30 тысяч танковых выстрелов калибра 125 мм на сумму 32,5 млн евро, и опять же ни одного боеприпаса в Украину так и не поступило.

То есть Минобороны заключило 3 контракта со связанными фирмами, ни один из которых не был исполнен. А как утверждает журналистам Александр Лиев (подписывал контракт по поставкам мин со стороны Минобороны, был исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики Министерства обороны с января 2022-го по январь 2023-го), он не знал, что предыдущие контракты с участием словацкой Sevotech сорвались.

Вместо этого у конечного поставщика – хорватской WDG promet, обвинили в срыве поставки "Львовский арсенал", который перевел лишь 30% подписки, хотя по условиям контракта якобы должен был оплатить половину.

Впрочем, сама WDG promet является лишь посредником и должна была купить мины на хорватском заводе Elmech Sintermak, куда даже ездил на проверку представитель словацкой компании Sevotech Алексей Хорошаев. Последний является гражданином Украины и работал до этого заместителем директора государственного предприятия "Специализированная внешнеторговая фирма "ПРОГРЕСС" из состава концерна "Укроборонпром".

Последний заявил, что контракт на поставку мин лоббировался при участии ныне уже экс-замминистра обороны Украины Дениса Шарапова и еще одного неназванного им человека.

Интересно, что WDG promet является классическим посредником, имеющим единственного работника, он же основатель и директор Матиас Зубак, сын скандально известного торговца оружием Звонка Зубака. Зубак-старший сделал себе имя на поставке оружия в Хорватию во время ее войны за независимость, в обход эмбарго ООН.

Как заявил журналистам представитель WDG promet (а также и словацкой Sevotech) адвокат Йиржи Витченс, в апреле 2023 года в Праге состоялась встреча заинтересованных сторон по поводу того, чтобы выполнить контракт на поставку 100 тысяч минометных мин. По словам юриста, организатором встречи выступил народный депутат Украины от "Батькивщины" Сергей Тарута, к тому же "наехавший" на Матиаса Зубака, что привело к конфликту и фактически сорвало переговоры, утверждают расследователи.

В разговоре с журналистами сам Сергей Тарута признал, что выступил организатором и посредником во время этой встречи, поскольку давно знал и Матиаса Зубка и Юрия Збитнева (директор ООО "Львовский арсенал"). Но встреча быстро переросла в конфликт и ни к чему не привела, а сам Тарута больше ни с одной из сторон не встречался.

Что касается декабрьского контракта WDG promet на поставку 30 тысяч танковых выстрелов на 32,5 млн евро — как утверждал Матиас Зубак, получив предоплату он перевел ее в чешский кредитный союз PDZ. Впоследствии часть этих денег – 5,3 млн евро были якобы украдены чешским банкиром и галеристом Камилом Бабухом. Последний же, по словам Зубака, познакомил его с Сергеем Тарутой.

Как обратили внимание журналисты, счет в кредитном союзе PDZ позволял WDG promet снимать с него большие наличные средства, до миллиона евро и более. Впрочем, сам Камил Бабух обвинение в воровстве категорически отверг. И это при том, что денег, которые WDG получил от МО Украины и положил на счета, действительно нет. Так только наличными было снято 3,8 млн. евро, 5,5 млн. евро потратили на покупку Vitezit — обанкротившегося государственного предприятия по производству боеприпасов в Боснии и Герцеговине.

Но, как утверждает Сергей Тарута, якобы оценивавший предприятие по просьбе Зубаков, на заводе отсутствовали даже промышленные линии, так что запустить производство нужно было "с нуля". Более того, само соглашение было отменено правительством Боснии и Герцеговины.

Еще определенное количество средств со счетов WDG promet пошло на безналичные выплаты, в том числе словацкой Sevotech, в конце концов, на счетах хорватской фирмы осталось 400 евро, а значит оплатить покупку выстрелов для танков или минометных мин фирма просто не сможет.

В общей сложности, как подводят выводы журналисты Громадського, по трем контрактам общей стоимостью 3 млрд гривен Министерство уплатило около 2 млрд, но заказанного до сих пор не получило. Приблизительно 800 млн гривен до сих пор остаются под контролем Украины — это остаток средств по минному контракту, арестованных на счетах "Львовского арсенала".