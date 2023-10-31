Ни 100 тысяч мин, ни 37 млн долларов: кто лишил ВСУ боеприпасов, а бюджет — денег

В момент тяжелых боев за Бахмут поставщик не поставил столь нужные боеприпасы

Коррупция и сомнительные сделки продолжают оставаться слабым местом Министерства обороны Украины. Общественный антикоррупционный совет при ведомстве требует от НАБУ разобраться с двумя компаниями, сорвавшими поставки боеприпасов для нужд ВСУ, одна из которых — ООО "Львовский арсенал".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на заявление членов Общественного антикоррупционного совета, с которым журналистам издания удалось ознакомиться. История договора, заключенного с "Львовским арсеналом", весьма загадочна.

Так, согласно данным уголовного производства № 42023000000000674 от 20 апреля 2023 года, еще в августе 2022-го "Львовский арсенал" заключил договор со словацкой фирмой "Sevotech spol s.r.o." на поставку 100 тысяч мин к минометам: по 270 долларов за единицу калибра 82 мм и 510 долларов за мину 120 мм. Затем в октябре "Львовский арсенал" заключил договор с Министерством обороны о поставке мин на общую сумму в 36,6 млн долларов.

Затем, как гласят документы дела, ООО, не дождавшись подтверждения от контрагента о готовности поставить товар, произвело предоплату в 3,66 млн долл. и 9,15 млн евро. Однако с декабря, после оплаты этих средств, ни одной мины в Украину так и не поступило. Все, что удалось выяснить правоохранителям, что словацкая фирма сама перевела эти деньги на счет хорватской компании "WDG promet d.o.o.", после чего их следы теряются.

В результате в марте 2023-го года МО Украины подало иск ко "Львовскому арсеналу" на 1,53 млрд грн, то есть, на всю сумму контракта плюс пеня и штрафы. А в апреле было открыто уголовное производство по статье 191 УК Украины "Присвоение имущества" и арестованы банковские счета ООО, но 100 тысяч минометных мин нет до сих пор.

Наиболее удивительным в данной истории является то, что созданный в 2016 году "Львовский арсенал" ранее не имел дела с импортом оружия в Украину. Его заявленные сферы деятельности на редкость универсальны — издание ПО, торговля древесиной, консалтинг, оптовая торговля, производство оружия и взрывчатых веществ.

Так, по данным сервиса YouControl, какой-то импорт компания вела лишь в 2020-м, а финансовые показатели у компании имеются всего за один год (2022-й) и они включают в себя 1,34 млрд грн, вероятно, тот самый договор с МО Украины.

Компания-рецидивист, не раз подводящая заказчиков

Вероятный ответ кроется в личности владельца фирмы — Юрия Збитнева, который был одним из самых молодых народных депутатов Верховного Совета еще УССР, затем стоял у истоков СДПУ(о), но позже ушел из партии в самостоятельное политическое "плавание".

Одно время он пытался заниматься собственной политической карьерой, будучи генеральным секретарем партии "Новая сила", и даже баллотировался в президенты в 2004-м году.

"Львовский арсенал" пытался работать в сфере производства оружия, правда, получалось у него это весьма скверно. К примеру в 2020 году он заключил договор с казенным предприятием "Форт", производящим стрелковое оружие.

Компании договорились, что частник поставит госпредприятию 4 млн капсюлей для патронов калибра 4,5 мм. И хотя деньги (3 млн 734 тысячи гривен) были перечислены вовремя, заказчик так и не увидел товар.

"Форт" подал иск, и Хозяйственный суд Киева в сентябре 2022 года обязал "Львовский арсенал" вернуть 4,9 млн грн предоплаты, пени, штрафов и утраченной выгоды.

А спустя год после этого решения, 26 сентября 2023 года, этот же суд принял решение обязывающее "Львовский арсенал" вернуть МО Украины почти 1,53 млрд грн.

Как писал ранее "Телеграф", недавнее снятие с поста командующего Территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры могло быть вызвано коррупционными операциями.