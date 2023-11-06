Не ко времени: Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

Президент назвал приоритет для страны

В настоящее время для Украины главной является тема войны, а потому говорить о выборах сейчас было бы легкомысленно.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский, последние обстрелы россиян показывают, что они по прежнему хотят уничтожить Украину, а потому сейчас украинцам надо собраться и не расслабляться.

"Если не будет Победы, то не будет Украины. Наша Победа возможна, она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней. Не на политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса, не на спорах, которые ничего не дадут стране, обороне и нашему движению вперед", — отметил он.

По его словам ресурс государства должен быть направлен на войну и это видно, как люди выходят на улицы, чтобы потребовать не растрачивать их на брусчатку и ремонты улиц.

Кроме того, он добавил, что много проблем есть и в ВСУ, где постоянно возникают вопросы тренировок, обеспечения, переводов и другое, а потому все причастным к этому структурам стоит сфокусироваться именно на решении этих вопросов.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других наглых вещей в тылу, которые неприемлемы в военное время. Тем более в то время, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями. И сейчас в военное время, когда есть много вызовов, как-то безответственно, легкомысленно и играясь вкидывать в общество тематику выборов", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что надеется на то, что все соответствующие органы и структуры займутся тем, что сейчас наиболее важно для Украины — обороной. При этом он добавил, что сейчас тему выборов поднимать не время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия, при которых выборы смогут пройти во время войны. Глава государства заявил, что Верховная Рада должна внести необходимые изменения в законодательство и необходимо обеспечить безопасность для участников голосования.