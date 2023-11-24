Виборів в Україні в 2024 році не буде: Арахамія пояснив, чому (відео)

В Україні залишаються невирішеними питання щодо проведення голосування

В Україні не проводитимуть вибори у 2024 році. Це стосується як місцевих виборів, так і президентських.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів керівник фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія. За його словами, ніхто із союзників не наполягає на проведенні виборів у 2024 році.

"Давайте йтимемо по роках. Наступного року я не вважаю, що хоч якісь вибори будуть: ні президентські, ні парламентські, ні місцеві, ніякі", — сказав Давид Арахамія.

Він додав, що західні союзники не змушують Україну проводити вибори у 2024 році. Хоча траплялися поодинокі випадки, коли деякі політики говорили про те, що у разі переговорів із росією може виникнути питання щодо легітимності Володимира Зеленського. І лише в цьому контексті було надано рекомендації обрати законного президента.

Але ніхто із закордонних союзників не зміг відповісти, як за умов війни Україні провести об’єктивні та чесні вибори.

"А коли до конкретики доходиш… Як військові голосуватимуть чи балотуватимуться? А як 6 млн людей за кордоном мають віддати свої голоси? А як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день? Наприклад, МІГ був у повітрі, тоді ніхто не прийде на вибори. У них (союзників — ред.) немає відповідей на ці запитання, ні у кого насправді немає відповідей на ці запитання, і кажуть: "Ну добре, працюйте як працювали", — розповів Давид Арахамія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський вважає недоречним зараз проводити вибори президента. За його словами, всі зусилля слід зосередити на перемозі над росією.