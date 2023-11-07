У ЦВК озвучили свою позицію щодо виборів під час війни

У ЦВК дали однозначну відповідь щодо "військових" виборів

У ЦВК кажуть, що передумов для проведення виборів в Україні навесні 2024 року немає, оскільки цього не передбачено законодавством і нормально провести передвиборчу кампанію ніхто не зможе.

Як повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі "Радіо Свобода", напередодні президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан ще на 90 днів. Тобто якщо його підтримають, то в цьому стані Україна перебуватиме принаймні до лютого.

За його словами, що нинішнє законодавство забороняє проведення виборів в умовах війни, а тому жодних повідомлень про це ЦВК не отримувала та не могла отримувати.

"Ми незалежний виборний орган, керуємося виключно законом. Вибори, зокрема президента України, призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ні проєкту такої ухвали, ні будь-яких інших офіційних документів", — сказав Дубовик.

Крім того, він додав, що в Конституції чітко зазначено, що президент виконує свої обов’язки до обрання нового президента, а оскільки вибори під час війни не проводитимуться, то всі розмови про зміну влади є лише спекуляціями.

"Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу Верховної Ради – працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах – чинний президент продовжує виконувати свої повноваження. Конституція це чітко визначає", – додав представник ЦВК.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що зараз головною темою для України має бути війна, а порушувати зараз тему виборів не лише легковажно, а й безвідповідально.