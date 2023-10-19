"Продаж" демократії: політологи назвали "за" та "проти" виборів під час війни в Україні

За словами аналітиків, Захід просуває свої наративи та ігнорує Конституцію України

Союзники, хай і не публічно, але ведуть дискусії щодо проведення виборів в Україні в умовах війни у 2024 році, вважає політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. За його словами, Україна залежить від фінансової та військової допомоги, тож враховувати рекомендації партнерів просто зобов’язана.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Аналітик зазначив, що можна було б вважати заяви сенатора-республіканця Ліндсі Грема та президента ПАРЄ Тіні Кокса окремими думками, проте це не так.

Ще одним чинником, який свідчить про серйозність намірів союзників, є реакція Володимира Зеленського. Президент України, на думку аналітика, пройшов усі стадії від "заперечення" (коли говорив, що вибори неможливі через ситуацію безпеки), до "торгів" (заява Зеленського про виділення 5 млрд грн на вибори) та "прийняття" (другий термін, якщо війна продовжуватиметься).

"А ми сьогодні критично залежимо від економічної та військової допомоги наших партнерів. Якщо є така залежність, то, як думаєте, потрібно виконувати рекомендації тих, від кого ти залежний чи ні", — ставить не риторичне питання Ігор Тишкевич.

Водночас політолог Перт Олещук впевнений, що гіпертрофована демократія в Україні потрібна союзникам не через злий намір. Необхідно, щоб демократію в Україні бачили навіть в умовах війни, тоді як у росії й у мирний час процвітає тиранія.

"Щоб Захід міг ефективніше "продавати" підтримку України своїм виборцям, їм потрібно показати базовий концепт у дії: демократія протистоїть тиранії. Це легше "продати" західному виборцю, адже ця проста схема вписується в їхню світогляд. А тут вибори переносяться... Це ж" "неправильно", у демократії треба вибори проводити вчасно", — пояснює Олещук.

Однак у західних країнах останні 80 років не було воєн, тож і вибори там ніхто не переносив, додає експерт із політичних питань Українського інституту майбутнього Ігор Попов. У західному суспільстві вважають, що вибори в Україні мають відбутися попри війну.

"Але вони [союзники] просто не уявляють, що у нас відбувається. Вони звикли вважати, що в США була війна, а там проводили вибори, отже, і в Україні так має бути. При цьому США були за тисячу кілометрів від театру бойових дій і жодна бомба за всю Другу світову не впала на території США. Це зрозуміло, що там можна було проводити вибори", — резюмує Олещук.

Проте парламентарі наполягають на тому, що у цьому питанні корисніше керуватиметься внутрішніми інтересами України. До того ж Конституція забороняє будь-які вибори в умовах воєнного стану.

"Партнери, союзники, вороги... Вони можуть наполягати на будь-чому, але Конституція у 19-й статті прописує, що в Україні все має відбуватися в межах та способах, визначених Конституцією та законами. Якщо Конституція забороняє проведення парламентських виборів під час дії воєнного стану, а закон забороняє проведення будь-яких виборів, то думка партнерів може цікавити тільки їх", - зазначив нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Сергій Рахманін.

Докладніше про вибори в Україні під час воєнного стану читайте у матеріалі: "Вибори під час війни: чому Захід просить, Зеленський торгується, а Конституція "мовчить".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи піде Володимир Зеленський повторно у президенти. Глава держави зробив гучну заяву з цього приводу.