"Продажа" демократии: политологи назвали "за" и "против" выборов во время войны в Украине

По словам аналитиков, Запад продвигает свои нарративы и игнорирует Конституцию Украины

Союзники, пускай и не публично, но ведут дискуссии о проведении выборов в Украине в условиях войны в 2024 году, считает политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. По его словам, Украина зависит от финансовой и военной помощи, поэтому учитывать рекомендации партнеров просто обязана.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Аналитик отметил, что можно было бы считать заявления сенатора-республиканца Линдси Грэма и президента ПАСЕ Тини Кокса отдельными мнениями, однако это не так.

Еще одним фактором, который указывает на серьезность намерений союзников, является реакция Владимира Зеленского. Президент Украины, по мнению аналитика, прошел все стадии от "отрицания" (когда говорил, что выборы невозможны из-за ситуации безопасности), до "торгов" (заявление Зеленского о выделении 5 млрд грн на выборы) и "принятия" (второй срок, если война будет продолжаться).

"А мы сегодня критически зависим от экономической и военной помощи наших партнеров. Если есть такая зависимость, то как думаете, нужно выполнять рекомендации тех, от кого ты зависим или нет", — задает не риторический вопрос Игорь Тышкевич.

В то же время политолог Перт Олещук уверен, что гипертрофированная демократия в Украине нужна союзникам не из-за злого умысла. Необходимо, чтобы демократию в Украине видели даже в условиях войны, в то время как в россии и в мирное время процветает тирания.

"Чтобы Запад мог эффективнее "продавать" поддержку Украины своим избирателям, им нужно показать базовый концепт в действии: демократия противостоит тирании. Это легче "продать" западному избирателю, ведь эта простая схема вписывается в их мировоззрение. А здесь выборы переносятся… Это же "неправильно", в демократии надо выборы проводить вовремя", — объясняет Олещук.

Однако в западных странах последние 80 лет не было войн, поэтому и выборы там никто не переносил, добавляет эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов. В западном обществе считают, что выборы в Украине должны состояться невзирая на войну.

"Но они [союзники] просто не представляют, что у нас происходит. Они привыкли считать, что в США была война, а там проводили выборы, значит и в Украине так должно быть. При этом США были в тысяче километров от театра боевых действий и ни одна бомба за всю Вторую мировую не упала на территории США. Это понятно, что там можно было проводить выборы", — резюмирует Олещук.

Однако парламентарии настаивают на том, что в этом вопросе полезнее будет руководствоваться внутренними интересами Украины. К тому же Конституция запрещает какие-либо выборы в условиях военного положения.

"Партнеры, союзники, враги… Они могут настаивать на чем-либо, но Конституция в 19-й статье прописывает, что в Украине все должно происходить в пределах и способах, определенных Конституцией и законами. Если Конституция запрещает проведение парламентских выборов во время действия военного положения, а закон запрещает проведение любых выборов, то точка зрения партнеров может интересовать только их", — отметил нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин.

Подробнее о выборах в Украине во время военного положения читайте в материале: "Выборы во время войны: почему Запад просит, Зеленский торгуется, а Конституция "молчит".

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