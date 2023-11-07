В ЦИК озвучили свою позицию насчет выборов во время войны

В ЦИК дали однозначный ответ по поводу "военных" выборов

В ЦВК говорят, что предпосылок для проведения выборов в Украине весной 2024 года нет, поскольку это не предусмотрено законодательством и нормально провести предвыборную кампанию никто не сможет.

Как сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода", накануне президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней. То есть если его поддержат, то в этом состоянии Украина будет находиться по крайней мере до февраля.

По его словам, что нынешнее законодательство запрещает проведение выборов в условиях войны, а потому никаких уведомлений об этом ЦИК не получала и не могла получать.

"Мы независимый избирательный орган, руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности президента Украины, назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", — сказал Дубовик.

Кроме того, он добавил, что в Конституции четко указано, что президент выполняет свои обязанности до избрания нового президента, а так как выборы во время войны проводиться не будут, то все разговоры о смене власти являются всего лишь спекуляциями.

"Нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной Рады – работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах – нынешний президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет", – добавил представитель ЦИК.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что сейчас главной темой для Украины должна быть война, а поднимать сейчас тему выборов не только легкомысленно, но и безответственно.