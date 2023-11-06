Не на часі: Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

Президент назвав пріоритет для країни

Нині для України головною є тема війни, а тому говорити про вибори зараз було б легковажно.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський, останні обстріли росіян показують, що вони, як і раніше, хочуть знищити Україну, а тому зараз українцям треба зібратися і не розслаблятися.

"Якщо не буде Перемоги, то не буде України. Наша Перемога можлива, вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній. Не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу, не на суперечках, які нічого не дадуть країні, обороні і нашому руху вперед", — зазначив він.

За його словами, ресурс держави має бути спрямований на війну і це видно, як люди виходять на вулиці, щоб вимагати не витрачати їх на бруківку та ремонти вулиць.

Крім того, він додав, що багато проблем є й у ЗСУ, де постійно виникають питання тренувань, забезпечення, перекладів та інше, а тому все причетне до цього структур варто сфокусуватися саме на вирішенні цих питань.

"Всі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань або інших нахабних речей у тилу, які неприйнятні у воєнний час. Тим більше коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але й досягненнями. І зараз у воєнний час, коли є багато викликів, якось безвідповідально, легковажно та граючись вкидати у суспільство тематику виборів", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сподівається на те, що всі відповідні органи та структури займуться тим, що зараз найважливіше для України обороною. При цьому він додав, що зараз тему виборів порушувати не час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український лідер Володимир Зеленський назвав умови, за яких вибори зможуть пройти під час війни. Глава держави заявив, що Верховна Рада має внести необхідні зміни до законодавства та необхідно забезпечити безпеку для учасників голосування.