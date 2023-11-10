Єрмак назвав умови для проведення виборів у 2024-му

Для Зеленського дуже важливі чотири пункти

В Офісі Президента не чули жодних розмов, які можна трактувати, як примус до проведення президентських виборів під час війни. Проте, як зазначає керівник ОП Андрій Єрмак, були питання щодо ставлення до виборів.

Але, на думку Єрмака, їхнє проведення можливе лише за умови, якщо західні партнери забезпечать всі умови демократичних виборів відповідно до пунктів, які є важливими для чинного президента Володимира Зеленскього. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ніяких розмов, які можна трактувати як примус до виборів я не чув. Ставлять питання як ви до цього ставтесь, що ви думаєте", — зауважив Єрмак.

Він додав, що говорять різне, зокрема і те, що Сполучені Штати Америки мали досвід виборів і під час війни.

"Проте єдиною відповіддю є відповідь нашого президента, який дуже чітко сказав, що не тримається за владу та готовий до виборів у будь-який, законом закріплений, час", — наголосив керівник ОП.

За словами Андрія Єрмака, президент України наполягає на дотриманні наступних пунктів для проведення виборів:

Дуже важливо, щоб ці вибори були визнані світом, як демократичні. Також важливо, щоб наші герої які захищають нас, кожен з них, мав право мав можливість проголосувати. Як це забезпечити, сьогодні не може відповісти ніхто. Не менш важливим є і те, щоб кожна людина, яка сьогодні виїхала могла проголосувати. "Завжди навіть до війни ще була велика проблема, щоб люди які за кордоном прийшли, адже посольство є посольство — потрібно приміщення, кошти", — зауважує Єрмак. Для чинного президента важливо і те, що гроші та фінанси нашої країни, яких не вистачає для зброї, економіки, соціальної сфери, не можна використовувати на вибори. Адже ці кошти необхідні для перемоги.

Керівник Офісу президента резюмував:

"Якщо сьогодні наші партнери прийдуть і скажуть, що готові вирішити всі ці чотири питання, влада в особі президента готова. І йдеться виключно про те, що сьогодні передбачає конституція".

На питання чи хотів би Єрмак особисто виборів він сказав:

"Я не думаю про це. Усі мої думки сьогодні про те, як нам перемогти. Мені дуже імпонує позиція президента. Він дійсно не тримається за владу. Він точно не буде використовувати війну для того, щоб знаходитись при владі та не давати можливості демократичних виборів. Як тільки з'явиться можливість, то вибори відбудуться, але для Зеленського дуже важливі ці чотири пункти".

Щодо того, чи зможе Україна емоційно пережити вибори, адже це великий стрес і, на думку Наталії Мосейчук, може бути таке, що Україна виграє війну, та програє вибори, Єрмак зазначив:

"Виклик не простий. Треба мати позицію. Тому що протягом кожного етапу і навіть такого трагічного, як війна, треба думати про майбутнє".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, як писав "Телеграф", у вечірнім зверненні зауважив, що тему виборів порушувати не час. Він вважає, що варто зосередитись на більш нагальних питаннях.