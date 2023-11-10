Ермак назвал условия для проведения выборов в 2024 году

Для Зеленского очень важны четыре пункта

В Офисе Президента не слышали никаких разговоров, которые можно трактовать как принуждение к президентским выборам во время войны. Однако, как отмечает руководитель ОП Андрей Ермак, были вопросы, касающиеся отношения к выборам.

Но, по мнению Ермака, их проведение возможно только при условии, если западные партнеры обеспечат все условия демократических выборов в соответствии с пунктами, которые важны для действующего президента Владимира Зеленского. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Никаких разговоров, которые можно трактовать как принуждение к выборам, я не слышал. Задают вопрос, как вы к этому относитесь, что вы думаете", — отметил Ермак.

Он добавил, что говорят разное, в том числе и то, что у Соединенных Штатов Америки был опыт выборов при войне.

"Однако единственным ответом является ответ нашего президента, который очень четко сказал, что не держится за власть и готов к выборам в любое, законом закрепленное время", — подчеркнул руководитель ОП.

По словам Андрея Ермака, президент Украины настаивает на соблюдении следующих пунктов для проведения выборов:

Очень важно, чтобы эти выборы были признаны миром как демократические. Также важно, чтобы наши герои, защищающие нас, каждый из них, имел право иметь возможность проголосовать. Как это обеспечить сегодня — не может ответить никто. Не менее важно и то, чтобы каждый человек, который сегодня уехал, мог проголосовать. "Всегда даже до войны еще была большая проблема, чтобы люди, которые за границей пришли, ведь посольство есть посольство — нужно помещение, средства", — отмечает Ермак. Для действующего президента важно и то, что деньги и финансы нашей страны, которых не хватает для оружия, экономики, социальной сферы, нельзя использовать на выборы. Ведь эти средства необходимы для победы.

Руководитель Офиса президента резюмировал:

"Если сегодня наши партнеры придут и скажут, что готовы решить все эти четыре вопроса, власть в лице президента готова. И речь идет исключительно о том, что сегодня предусматривает конституция".

На вопрос, хотел ли Ермак лично выборов, он сказал:

"Я не думаю об этом. Все мои мысли сегодня о том, как нам победить. Мне очень импонирует позиция президента. Он действительно не держится за власть. Он точно не будет использовать войну для того, чтобы находиться у власти и не давать возможности демократических выборов. Как только появится возможность, то выборы состоятся, но для Зеленского очень важны эти четыре пункта".

Относительно того, сможет ли Украина эмоционально пережить выборы, ведь это большой стресс и, по мнению Наталии Мосейчук, может быть такое, что Украина выиграет войну, но проиграет выборы, Ермак отметил:

"Вызов не прост. Надо иметь позицию. Потому что во время каждого этапа и даже такого трагического, как война, нужно думать о будущем".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал "Телеграф", в вечернем обращении отметил, что тему выборов поднимать сейчас не время. Он считает, что следует сосредоточиться на более насущных вопросах.