Кулеба о выборах во время войны: Зеленский взвешивает все "за" и "против"

Проведение выборов ставит перед Украиной много вызовов

В Украине и за ее пределами ведутся дискуссии о проведении президентских выборов весной 2024 года. В свою очередь президент Владимир Зеленский рассматривает такую возможность.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Sky News. По его словам, проведение выборов в условиях широкомасштабной войны потребует беспрецедентных усилий.

"Украина — это демократия. И мы уже прошли много тестов. И иногда, если честно, кажется, что некоторые наши друзья хотят превратить Украину в глобальную лабораторию демократических тестов. И я думаю, что нет в мире ни одной страны, которая даже задумывалась о проведении выборов в условиях такого полномасштабного вторжения, но мы не закрываем эту страницу: Президент Украины взвешивает разные "за" и "против". Но это не потому, что он не хочет проводить выборы, а потому, что проведение выборов в сложившихся условиях потребует беспрецедентных усилий и придется преодолевать беспрецедентные вызовы", — заявил глава МИД.

Министр назвал несколько таких вызовов. "Как министр иностранных дел я буду отвечать за голосование украинцев за границей. Если мы считаем, что от 5 до 8 миллионов украинцев уехали за границу, а в некоторых странах находится 1-2 миллиона украинцев, то это просто значит, что вся страна их пребывания должна быть покрыта избирательными участками. Многие страны просто не позволяют проводить иностранные выборы за пределами дипломатических учреждений этой страны. Как справиться с таким вызовом?" – заявил он.

Также, по словам Кулебы, в Украине существует еще больше вызовов. "Как обеспечить, что участки не станут идеальными целями для российских ракет и дронов? Потому что люди пойдут голосовать. И все будут знать, где и когда будут работать участки. Как будут голосовать солдаты в окопах? Я имею в виду не выбор, который они будут делать, а как это технически обеспечить? И даже более важный вопрос – как людям на временно оккупированных территориях Украины проголосовать?" – подчеркнул он.

"Это вызовы, которые нужно преодолеть, но я не говорю нет идеи выборов, я просто говорю, что это нужно решить. А во-вторых, я подчеркиваю, что Украина является демократией и мы стремимся дальше развиваться, как сильная демократическая страна. Но мы также просим понимать трудности, колоссальные трудности, с которыми сталкивается наша страна", — подытожил он.

Как известно, в Украине президентские выборы должны состояться в конце марта 2024 года. Однако проведение выборов во время военного положения запрещено законом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия, при которых выборы смогут пройти во время войны. Глава государства заявил, что Верховная Рада должна внести необходимые изменения в законодательство и необходимо обеспечить безопасность для участников голосования.

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в украинском законодательстве есть определенные проблемы относительно возможности или невозможности проведения выборов во время войны. В настоящее время руководство государства обсуждает эти вопросы.