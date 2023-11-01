Более 100 организаций вступили против выборов во время войны
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Украине нужно внести комплексные изменения в законодательство, позволяющие провести выборы после войны
Проведение выборов в Украине пока невозможно из-за действия режима военного положения в государстве и фактическими обстоятельствами продолжающейся войны. Однако уже сейчас необходимо осуществить комплексные изменения в избирательное законодательство, что позволит провести выборы после войны.
Об этом говорится в документе, подготовленном Международным фондом избирательных систем (IFES) совместно с Гражданской сетью ОПОРА при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и помощи от правительства Великобритании.
Предлагаемый перечень приоритетов избирательной реформы выглядит следующим образом:
1. Решить проблемы проведения выборов, которые были обусловлены или углублены войной, потенциально через принятие отдельного законопроекта разового действия:
- Определить модель и правила, при которых будет осуществляться организация и проведение выборов для граждан Украины, вынужденных переселенцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Существующая система для организации голосования заграницей приводила к тому, что избиратели сталкивались с длинными очередями на избирательных участках даже до начала полномасштабного вторжения. Эта проблема теперь усугубится, учитывая, что более 6 млн. украинцев были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, существующая избирательная система создает барьеры для голосования внутренне перемещенных лиц в Украине. Эти реформы системы голосования заграницей должны сопровождаться масштабной информационно-просветительской кампанией для ВПЛ и переселенцев за границей, а Государственный реестр избирателей – пройти независимый аудит в соответствии с международными стандартами. В национальное законодательство должны быть внесены изменения и должны быть заключены международные договоры, направленные на предотвращение избирательных правонарушений в заграничном избирательном округе и на привлечение нарушителей к ответственности.
- Обеспечить политические права всех избирателей и кандидатов, включая женщин и военнослужащих. По правилам действующего законодательства, миллионы женщин, вынужденно находящихся за границей более 90 дней, формально теряют право баллотироваться на общегосударственных выборах. В соответствующие положения следует внести изменения, которыми пребывание заграницей в связи с военным положением не является основанием для лишения лиц пассивного избирательного права. Соответствующие изменения уже наработаны ЦИК и переданы в профильный Комитет в сентябре 2022 года. Кроме этого, следует принять меры законодательного и практического, безопасного характера для полного обеспечения прав военных как выбирать, так и быть избранными.
- Провести оценку безопасности общин для эффективного и беспрепятственного транзита власти от военно-гражданских администраций к гражданским властям. На законодательном уровне должны быть разработаны критерии объективной оценки и прозрачного, действенного механизма отсрочки выборов на территориях, где проведение выборов определенное время будет представлять угрозу безопасности или невозможно по другим причинам, связанным с войной. Соответствующие процедуры должны быть урегулированы на уровне закона и учитывать предварительные рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. Центральная избирательная комиссия уже наработала и направила в парламент соответствующий проект закона, который может стать основой дальнейшей работы.
- Обеспечить наличие надлежащих финансовых и организационных ресурсов для проведения выборов и восстановления поврежденной или разрушенной избирательной инфраструктуры. Должен быть проведен комплексный аудит имеющегося и необходимого материально-технического обеспечения послевоенных выборов. Этот аудит должен сопровождаться финансовым расчетом необходимых расходов из бюджета. Организаторы выборов на всех уровнях должны пройти надлежащую подготовку безопасности организации послевоенных выборов
- Обеспечить инклюзивность и доступность выборов. Следует полностью обеспечить условия для доступного голосования людей с инвалидностью, особенно учитывая увеличение количества таких избирателей – например, ветеранов войны. Это можно реализовать в соответствии с критериями Кабинета Министров Украины относительно доступности избирательных участков.
2. Учесть ранее невыполненные рекомендации для продолжения прогресса в избирательном процессе в Украине:
- Усилить пропорциональную систему с открытыми списками на парламентских выборах
- Усилить администрирование избирательного процесса
- Защитить мандат и полномочия ЦИК путем исключения возможности досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК одновременно. Это исключит возможность досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК по соображениям политической целесообразности.
- Обновить законодательство о политических партиях в соответствии с международными стандартами
Наряду с приоритетами избирательной реформы, критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав. Это необходимо для того, чтобы независимый и эффективный суд мог принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, например, о назначении даты первых общенациональных послевоенных выборов.
Вместе с тем, по мнению экспертов, Украине следует рассмотреть возможность введения переходного периода продолжительностью не менее 6 месяцев от завершения правового режима военного положения до начала избирательного процесса. Это позволит Центральной избирательной комиссии и другим сторонам должным образом подготовиться к организации и проведению послевоенных выборов, обновить Государственный реестр избирателей, решить проблемы, связанные с разрушенными помещениями для голосования, организовать кампанию по просвещению избирателей для миллионов вынужденных переселенцев в Украине и за рубежом. Такой период также обеспечит подходящее время для полного восстановления свободы слова, политических высказываний, возможности дебатов и свободного доступа к СМИ, что является критически важными предпосылками для любых выборов.
Напомним, согласно Конституции Украины, следующие очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023 года, а президентские – весной 2024 года.