Кулеба про вибори під час війни: Зеленський зважує всі "за" і "проти"

Проведення виборів ставить перед Україною багато викликів

В Україні та за її межами точаться дискусії щодо проведення президентських виборів навесні 2024 року. Своєю чергою президент Володимир Зеленський розглядає таку можливість.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Sky News. За його словами, проведення виборів в умовах широкомасштабної війни вимагатиме безпрецедентних зусиль

"Україна — це демократія. І ми вже пройшли багато тестів. І іноді, якщо чесно, здається, що деякі наші друзі хочуть перетворити Україну на глобальну лабораторію демократичних тестів. І я думаю, що немає у світі жодної країни, яка б навіть замислювалася про проведення виборів в умовах такого повномасштабного вторгнення. Але ми не закриваємо цю сторінку. Президент України зважує різні "за" та "проти. Але це не тому, що він не хоче проводити вибори, а тому, що проведення виборів у наявних умовах вимагатиме безпрецедентних зусиль і доведеться долати безпрецедентні виклики", — заявив голова МЗС.

Міністр назвав кілька з таких викликів. "Як міністр закордонних справ я відповідатиму за голосування українців за кордоном. Якщо ми рахуємо, що від 5 до 8 мільйонів українців виїхали за кордон, а в деяких країнах перебуває 1-2 мільйони українців, то це просто значить, що вся країна їхнього перебування матиме бути вкритою виборчими дільницями. А багато країн просто не дозволяють проводити іноземні вибори за межами дипломатичних установ цієї країни. Як справитися з таким викликом?" — заявив він.

Також, за словами Кулеби, в самій Україні існує ще більше викликів. "Як забезпечити, що дільниці не стануть ідеальними цілями для російських ракет і дронів? Бо люди підуть голосувати. І всі знатимуть, де і коли будуть працювати дільниці. Як будуть голосувати солдати в окопах? Я маю на увазі не вибір, який вони робитимуть, а як технічно це забезпечити? І навіть більше важливе питання — як людям на тимчасово окупованих територіях України проголосувати?" — підкреслив він.

"Це виклики, які потрібно подолати, але я не кажу "ні" ідеї виборів, я просто кажу, що це потрібно вирішити. А по-друге, я наголошую, що Україна є демократією і ми прагнемо надалі розвиватися, як сильна демократична країна. Але ми також просимо розуміти труднощі, колосальні труднощі, з якими стикається наша країна", — підсумував він.

Як відомо, в Україні президентські вибори мали б відбутись у кінці березня 2024 року. Проте проведення виборів під час воєнного стану заборонено законом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український лідер Володимир Зеленський назвав умови, за яких вибори зможуть відбутись під час війни. Глава держави заявив, що Верховна Рада має внести необхідні зміни до законодавства та потрібно буде забезпечити безпеку для учасників голосування.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в українському законодавстві є певні проблеми щодо можливості чи неможливість проведення виборів під час війни. Наразі керівництво держави обговорює ці питання.