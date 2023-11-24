Украину хотят усадить за стол переговоров с путиным? СМИ пишут о плане США и Германии

Если не удастся подтолкнуть Украину к переговорам, у США и Германии есть запасной план

США и Германия хотят вынудить Украину сесть за стол переговоров с россией. Сделать это планируют не через прямые убеждения, а сокращая военную помощь.

Об этом заявило немецкое издание BILD со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным информаторов, две страны сейчас тесно сотрудничают в этом вопросе.

В планах США и Германии лишить Украину части военной поддержки, чтобы сорвать наступательные действия и как можно скорее закончить войну. Даже если Украине придется уступить захватчикам часть своих территорий.

"Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но было бы неспособно отвоевать завоеванные территории", — пишет BILD.

Издание утверждает, что Владимира Зеленского не будут подталкивать к переговорам, но он должен сам прийти к тому, что дальше продолжать сопротивляться россии уже невозможно. Без всяких "подсказок из вне".

"Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — говорит источник в правительстве ФРГ.

Для этого Германия и США планируют поставить Украину в "стратегически выгодную переговорную позицию". Также по информации издания у властей этих двух стран есть и план "Б". В качестве альтернативы переговорам их устроит "замороженный конфликт без соглашения между его сторонами".

"Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос", — говорят источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин заговорил о прекращении войны с Украиной. Российский диктатор заявил, что никогда не отказывался от мирных переговоров и обвинил Украину в том, что власть страны запретила с ним договариваться.