Страна впервые за 13 лет получит нового премьера

В Нидерландах на досрочных парламентских выборах победила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Его оригинальная прическа может показаться знакомой украинцам — и да, мы его действительно все видели в 2016-м, когда политик агитировал ставить галочку напротив срока "Нет" в бюллетене на референдуме по ратификации украинского Соглашения об ассоциации с ЕС. После референдума ратификация "заморозилась" на полтора года.

Сейчас у этого евроскептика есть все шансы оказаться во главе правительства Нидерландов, блокировать расширение ЕС, а также влиять на выделение помощи Украине, ведь ранее выступал против.

Что нужно знать о выборах

После подсчета предварительные результаты выборов показывают, что Партия свободы (PVV) получила 37 мест в 150-местном парламенте — больше, чем любая другая партия. Это означает, что у голландцев, скорее всего, будет новый премьер после 13 лет неизменного правления правительства Марка Рютте.

Марк Рютте приезжал в Бородянку после деоккупации Киевщины. А вот Вилдерс – нет

Место Рютте по всей вероятности займет Герт Вилдерс. Триумф Вилдерса стал неожиданностью и этаким "политическим землетрясением" даже для многих экспертов в Нидерландах. Дело в том, что предварительные результаты подсчета почти всех голосов отличаются от опросов общественного мнения на избирательной кампании. У Вилдерса есть лучшие позиции для формирования следующей коалиции — нужно получить 76 мест, чтобы получить абсолютное большинство.

Результаты выборов и разные варианты коалиций

Альянс зеленых левых и лейбористов (GL/PvdA) во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом стал вторым в этой гонке, получив с 25 мест. Либерально-консервативная Партия свободы и демократии (VVD), возглавляемая бывшим министром юстиции Диланом Ешилгоз-Зегериусом, получила 24 места.

Кто такой Вилдерс

Из хорошего — у него есть два кота, Сноэтье и Плуисье (Морда и Пушистый), которые имеют собственную учетную запись на X и имеют более 23 тысяч подписчиков. Единственный аккаунт, за которым следит Вилдерс в сети X – это профиль его кошек.

Кошки Вилдерса Морда и Пушистый

На этом какие-то очевидные положительные моменты заканчиваются, по крайней мере, для Украины. Вилдерс критиковал правительство Рютте за помощь Украине и визиты в Киев, имеет резкую антиукраинскую позицию.

60-летний Вилдерс пришел в политику 25 лет назад как член либеральной группы Марка Рютте, из которой впоследствии вышел, чтобы стать независимым законодателем. В юности мужчине дали кличку "Моцарт" за его роскошную гриву, однако сейчас называют "голландским Дональдом Трампом", потому что к прическе добавился популизм.

Он создал антимигрантскую "Партию свободы", а пылкая антиисламская риторика не только оттолкнула приличных политиков, но и сделала его мишенью для экстремистов, пишет AP. Вилдерсу угрожали убийством из-за его антиисламских взглядов, и он находился под жесткой защитой полиции с 2004 года. В 2020 году суд счел его виновным в образе марокканских иммигрантов. Однажды Британия даже запретила ему въезд (он собирался в Палату лордов, чтобы показать свой фильм, критикующий Коран как "фашистскую книгу"). Также он также является решительным сторонником Израиля и выступает за перенесение посольства Нидерландов в Иерусалим.

Вилдерс на избирательном участке 22 ноября

Вилдерс хвалил правление владимира путина, выступая против того, что он назвал "истерической русофобией" в Европе. Через четыре года после того, как россия аннексировала Крым, Вилдерс посетил москву и встретился с российскими чиновниками в Думе. Эта поездка была резко осуждена родственниками голландских жертв избиения рейса MH17. После вторжения россии в Украину Вилдерс несколько дистанцировался от Кремля, называя вторжение ошибкой. Но правительство во главе с Вилдерсом вряд ли будет играть такую же роль в помощи Украине, как во время Марка Рютте, возглавлявшего усилия по доставке F-16. Вилдерс критиковал Рютте еще тогда, когда тот посещал деоккупированную Киевщину, утверждая, что нужно сосредоточить средства в Нидерландах.

В 2018 году Рютте переживал русофобию, находясь в Москве.

На этих выборах Вилдерс немного утихомирил свои резкие лозунги, смягчил антиисламскую риторику и пытался меньше уделять внимание "деисламизации" Нидерландов, а больше — решению острых проблем, таких как нехватка жилья, стоимость кризиса жизни и доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Что он обещал:

прекратить отправку помощи Украине;

референдум по выходу Нидерландов из Евросоюза,

"прекращение предоставления убежища" и массовой иммиграции;

"запрет исламских школ, Корана и закрытие мечетей", хотя в среду вечером он пообещал не нарушать нидерландские законы или конституцию страны, закрепляющей свободу вероисповедания;

восстановление голландского пограничного контроля;

возобновление разрешений на работу для работников внутри ЕС;

для работников внутри ЕС; он также хочет, чтобы Нидерланды отказались от своих международных климатических обязательств.

Но в своей речи в ночь накануне выборов он сказал, что готов пойти на компромисс, чтобы обеспечить коалиционное соглашение. Пока неясно, сколько из этих обещаний политик сможет реализовать.

Последствия

Его победа всколыхнет всю Европу. В одном из последних дебатов перед выборами Вилдерс сказал, что не поддержит отправку Украине дополнительного оружия. Он обещает сократить военные и финансовые транши помощи Украине, чтобы укрепить национальную безопасность Нидерландов.

"Наша собственная страна на первом месте", — говорится в манифесте.

Нидерланды были инициаторами и сыграли одну из лидерских ролей в формировании "коалиции F-16". Они являются одними из главных доноров самолетов. В свою очередь Politico называет Вилдерса одним из самых больших кошмаров Европы, подчеркивая, что тот может повлиять на выделение помощи Украине.

Также правительство Вилдерса будет очень критически относиться к расширению ЕС, считает Рэм Кортевег, старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра Клингендала. Хотя Nexit, скорее всего, не будет.

"Если Вилдерс сможет сформировать правительство, оно будет очень критично относиться к любым новым инициативам ЕС, расходам, соглашениям или расширению ", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что ЕС подготовил план гарантий безопасности для Украины, в нем восемь главных направлений.