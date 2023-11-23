Плохая новость для Украины: ультраправые побеждают на выборах в Нидерландах

Ожидается, что процесс формирования коалиции будет длительным

В Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы и согласно экзитполам лидирует там ультраправая партия "Партия свободы" (PVV) во главе с евроскептиком Гертом Уилдерсом.

Как пишет DW, согласно предварительным данным правые популисты получат в парламенте 35 из 150 мест, что хоть и скорее всего даст им большинство в парламенте, но вряд ли сможет повлиять на принятия решений на уровне страны без поддержки коалиции.

Следом за PVV идут блок лейбористов и "зеленых" левых Франса Тиммерманса с результатом в 26 мест, правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с 23 местами и новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC), которую возглавляет Питер Омцигт с 20 мандатами.

Поскольку данные предварительные, то окончательные результаты могут измениться.

Ожидается, что формирование коалиции может занять долгие месяцы, поскольку ни одна другая партия с правыми популистами сотрудничать отказывалась. Вместе с тем, сам Вилдерс говорил, что готов к формированию коалиции с партией Рютте.

Вилдерс является евроскептиком и в своей программе предлагал провести референдум о выходе из ЕС, а также закрыть границы для беженцев. Кроме того он хотел запретить в стране мусульманские школы и мечети.

Мало хорошего его приход ко власти принесет и Украине — Вилдерс заявлял, что прекратит военную и экономическую поддержку нашей страны. Он также отказывался присутствовать на выступлении президента Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в мае 2023, а также критиковал решение ЕС открыть рынок для украинских фермеров.

Как сообщалось ранее, парламент Словакии утвердил 21 ноября правительство во главы с премьером Робертом Фицо и поддержал его программу, которая предусматривает остановку военной помощи для Украины.