Погана новина для України: ультраправі перемагають на виборах у Нідерландах

Очікується, що процес формування коаліції буде тривалим

У Нідерландах пройшли дострокові парламентські вибори і за екзитполами лідирує там ультраправа партія "Партія свободи" (PVV) на чолі з євроскептиком Гертом Вілдерсом.

Як пише DW, згідно з попередніми даними праві популісти отримають у парламенті 35 зі 150 місць, що хоч і швидше за все дасть їм більшість у парламенті, але навряд чи зможе вплинути на ухвалення рішень на рівні країни без підтримки коаліції.

Слідом за PVV йдуть блок лейбористів та "зелених" лівих Франса Тіммерманса з результатом у 26 місць, правоцентристська "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) колишнього прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з 23 місцями та новостворена політична партія "Нове суспільство" (NSC), яку очолює Пітер Омцігт із 20 мандатами.

Оскільки дані попередні, остаточні результати можуть змінитися.

Очікується, що формування коаліції може зайняти довгі місяці, оскільки жодна інша партія з правими популістами відмовлялася співпрацювати. Разом з тим сам Вілдерс говорив, що готовий до формування коаліції з партією Рютте.

Вілдерс є євроскептиком і у своїй програмі пропонував провести референдум про вихід із ЄС та закрити кордони для біженців. Крім того, він хотів заборонити в країні мусульманські школи та мечеті.

Мало позитивного його прихід до влади принесе й Україні — Вілдерс заявляв, що припинить військову та економічну підтримку нашої країни. Він також відмовлявся бути присутнім на виступі президента Володимира Зеленського в парламенті Нідерландів у травні 2023 року, а також критикував рішення ЄС відкрити ринок для українських фермерів.

Як повідомлялося раніше, парламент Словаччини затвердив 21 листопада уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо та підтримав його програму, яка передбачає зупинення військової допомоги для України.