"Йдеться про важелі тиску": у ЄС пояснили, чому Орбан блокує допомогу Україні

Угорщина намагається тиснути на Єврокомісію заради власних цілей

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився про допомогу Євросоюзу Україні та євроінтеграцію нашої країни. Він погрожує блокувати всі рішення доти, доки лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

Про це повідомляє Politico з посиланням на лист угорського прем’єра, який адресований голові Європейської ради Шарлю Мішелю. Орбан заявляє, що не дасть Європі вживати будь-яких кроків щодо України чи росії доти, доки не відбудеться "стратегічна дискусія" в середині грудня.

"Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої нинішньої політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", — пише Орбан у листі, який не датований, але має печатку його офісу.

Орбан також поцікавився, чому Європа повинна продовжувати допомагати Україні в той час, як США передали вже основну частину своєї допомоги Києву і не зможуть "продовжувати фінансування через безвихідь у питанні майбутньої підтримки". Угорський прем’єр наполягає на тому, що Європейська рада має провести "відверте та відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні".

"Чи вважаємо ми, як і раніше, ці цілі реально досяжними? Чи життєздатна ця стратегія без потужної підтримки з боку Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати продовження підтримки з боку Сполучених Штатів як щось само собою зрозуміле? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни", — йдеться у листі.

Віктор Орбан також заявив, що Європейська рада нібито не може приймати ключові рішення щодо фінансової підтримки або гарантій безпеки для України. Крім того, за його словами, не можуть ухвалюватися нові санкції проти росії або узгоджуватися майбутні процеси розширення ЄС доти, "поки не буде досягнуто консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України".

Також у листі є припущення, що Угорщина може ветувати виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Крім цієї допомоги, Орбан погрожує заблокувати надання Україні військової допомоги на 500 млн євро, а також вступ України до ЄС.

Європейський дипломат на умовах анонімності розповів, що прем’єр Угорщини на сьогоднішній день "замінував" весь процес ухвалення рішень щодо України. Це робиться для того, щоб надавати на Єврокомісію щодо виділення Будапешту 13 млрд євро.

"Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі тиску", — сказав дипломат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Орбан обурився ситуацією з угорською мовою на Закарпатті. Він заявив, що ситуація нібито гірша, ніж у СРСР.