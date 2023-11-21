Можуть бути серйозні наслідки: Зеленський пояснив, чим небезпечна відмова у переговорах щодо вступу України до ЄС

Україна має намір і надалі виконувати умови ЄС заради євроінтеграції

У ЄС позитивно описують шанси України на вступ до Євросоюзу. Однак скасування переговорів із цього приводу може стати перемогою для Кремля.

Так вважає президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда". У розмові з журналістами після переговорів із президентом Європейської ради, які відбулися сьогодні у Києві, він додав, що у грудні переговори про вступ України до ЄС можуть не розпочатись.

За словами президента, Україна практично виконала всі сім вимог для вступу до ЄС і має намір працювати далі в цьому напрямку. До того ж у Євросоюзі позитивно оцінюють український прогрес. А відмова про початок переговорів щодо вступу України може мати серйозні наслідки, які можуть зіграти на руку росії.

"На сьогодні ми готові, і я бачу позитивну реакцію (з боку Євросоюзу)… Дуже хотілося б, щоб ми не грали на руку росії. Якщо не буде об’єднання Європи навколо такого важливого рішення, то після такого (прецеденту. – прим. ред.). ) можуть "ламатися" й інші рішення – про допомогу Україні, про санкційний тиск, про фінансову допомогу. Це – великий виклик для всіх, не лише для України", – заявив Володимир Зеленський.

На сьогоднішній день негативного рішення щодо переговорів не прийнято. Водночас Україна має побоювання, що сумнівна позиція не тільки у прем’єра Угорщини Віктора Орбана. За словами Зеленського, "слоном у кімнаті може бути будь-хто".

"Головне – нам виконувати те, що заплановано. Є сім рекомендацій, ми маємо їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань", – пояснив стратегію України глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії відреагували на можливий частковий вступ України до НАТО. У МЗС країни-агресора розпочалася істерика.