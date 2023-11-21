Могут быть серьезные последствия: Зеленский объяснил, чем опасен отказ в переговорах о вступлении Украины в ЕС

Украина намерена и дальше выполнять условия ЕС ради евроинтеграции

В ЕС положительно описывают шансы Украины на вступление в Евросоюз. Однако отмена переговоров на этот счет может стать победой для Кремля.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский, передает "Европейская правда". В беседе с журналистами после переговоров с президентом Европейского совета, которые состоялись сегодня в Киеве, он добавил, что в декабре переговоры о вступлении Украины в ЕС могут не начаться.

По словам президента, Украина практически выполнила все семь требований для вступления в ЕС и намерена дальше работать в этом направлении. К тому же, в Евросоюзе положительно оценивают украинский прогресс. А отказ в начале переговоров о вступлении Украины может иметь серьезные последствия, которые могут сыграть на руку рф.

"На сегодня мы готовы, и я вижу реакцию положительную (со стороны Евросоюза)… Очень хотелось бы, чтобы мы не играли на руку россии. Если не будет объединения Европы вокруг столь важного решения, то после такого (прецедента. – прим. ред.) могут "ломаться" и другие решения – о помощи Украине, о санкционном давлении, о финансовой помощи. Это – большой вызов для всех, не только для Украины", – заявил Владимир Зеленский.

На сегодняшний день отрицательное решение насчет переговоров не принято. Вместе с тем у Украины есть опасения, что сомнительная позиция не только у премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам Зеленского, "слоном в комнате может быть любой".

"Главное – нам выполнять то, что запланировано. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов", – пояснил стратегию Украины глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии отреагировали на возможное частичное вступление Украины в НАТО. В МИД страны-агрессора началась истерика.