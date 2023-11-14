До конца года не начнутся: Кулеба рассказал, когда стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС

В МИД рассказали о намеке Еврокомиссии

Переговоры Украины и ЕС относительно вступления нашей страны в блок должно состояться в начале 2024 года, однако не в январе.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вопрос вступления в Европейский союз наша страна планирует поднять в ближайшее время.

По его словам, эти разговоры не будут проводиться в рождественский период, поскольку в это время в ЕС начинаются каникулы.

"Мы говорим о начале переговоров уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц", — добавил Кулеба.

При этом министр отметил, что уже есть четкое понимание временных рамок, в частности намек содержится в решении Еврокомиссии, где указано, что она до марта предоставит еще один отчет о выполнении Украиной пожеланий, указанных в предыдущем отчете.

"Поэтому это ориентир, но и также намек со стороны самой Европейской комиссии", — добавил глава МИД.

Как сообщалось ранее, недавно Еврокомиссия обнародовала отчет содержащий 4 пожелания для Киева, после выполнения которых можно будет начинать вести переговоры о вступлении в ЕС.

"Телеграф" разбирался в том, что он из себя представляет и над какими реформами необходимо поработать Украине, чтобы соответствовать критериям Евросоюза.