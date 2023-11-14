До кінця року не розпочнуться: Кулеба розповів, коли стартують переговори щодо вступу України до ЄС

У МЗС розповіли про натяки Єврокомісії

Переговори України та ЄС щодо вступу нашої країни до блоку мають відбутися на початку 2024 року, проте не в січні.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин глава МЗС України Дмитро Кулеба, питання вступу до Європейського союзу Україна планує порушити найближчим часом.

За його словами, ці розмови не проводитимуться у різдвяний період, оскільки в цей час у ЄС розпочинаються канікули.

"Ми говоримо про початок переговорів вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", — додав Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що вже є чітке розуміння тимчасових рамок, зокрема натяк міститься у рішенні Єврокомісії, де зазначено, що вона до березня надасть ще один звіт щодо виконання Україною побажань, зазначених у попередньому звіті.

"Тому це орієнтир, але й також натяк із боку самої Європейської комісії", — додав глава МЗС.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Єврокомісія оприлюднила звіт, що містить 4 побажання для Києва, після виконання яких можна буде починати вести переговори про вступ до ЄС.

"Телеграф" розбирався в тому, що він собою представляє і над якими реформами необхідно попрацювати Україні, щоб відповідати критеріям Євросоюзу.