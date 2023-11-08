Україна йде до ЄС: Єврокомісія виступила з історичною заявою

Остаточне рішення на основі оцінки Єврокомісії мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати процес переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Це стане можливим в міру впровадження необхідних реформ.

Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW. За її словами, Україна, попри війну, проводить глибокі реформи – "понад 90% кроків виконала". Наступний звіт щодо виконання Україною реформ ЄК надасть у березні 2024 року.

"На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає реформи, що тривають", — сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн похвалила Україну за те, що вона продовжує реформи, попри повномасштабну війну. Вона перерахувала сфери, де є прогрес.

"Головний прогрес було досягнуто у конституційній реформі, реформі у сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя, в антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей, були важливі заходи для обмеження впливу олігархів на суспільне життя, новий закон про медіа, прогрес щодо національних меншин. Реформи, що залишилися, виконуються, і це добре", – сказала глава Єврокомісії.

У звіті ЄК, наданому 8 листопада, рекомендовано ініціювати процес вступу України та Молдови до ЄС. Грузії, яка досі не набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, Єврокомісія рекомендує його надати.

Остаточне схвалення цих пунктів на основі оцінки Єврокомісії мають дати лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Це рішення, як і будь-яке інше, потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.

Також звіт містить перерахування того, що Україна ще має виконати. Йдеться про:

схвалення запропонованого урядом закону про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключення із закону про запобігання корупції положень, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

схвалення закону про лобіювання, відповідно до європейських стандартів, у рамках деолігархізації;

схвалення закону, яким будуть враховані інші рекомендації Венеціанської комісії від червня та жовтня 2023 року, пов’язані із законом про національні меншини, а також виконання рекомендацій Венеціанської комісії, пов’язаних із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.

Як повідомляв "Телеграф", 4 листопада Урсула фон дер Ляйєн відвідала Київ з офіційним візитом. Голова Єврокомісії виступила з трибуни Верховної Ради України, де її зустріли оваціями. Основними тезами її виступу стало те, що ЄС "хоче інвестувати в Україну 50 мільйонів євро" і підтримка нашої країни з боку союзників триватиме "стільки, скільки потрібно". Однак вона зауважила: "важливе завдання — максимально ефективно використати ці гроші. Тому ми разом розробляли план реформ". Також Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що незабаром ЄС оголосить 12-й пакет санкцій і впроваджуватиме їх, доки не настане світ.