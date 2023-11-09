москва втратила вплив на сусідів. Реакція західних ЗМІ на "зелене світло" від ЄС для України

The Guardian пише, що такі переломні події були немислимими до повномасштабного вторгнення

Історична заява Єврокомісія про рекомендацію державам Євросоюзу почати переговори про вступ України до ЄС викликала резонанс у західних ЗМІ. Так, The Guardian почав глузувати з кремля, пригадуючи йому спроби контролювати свої "колишніх підданих по СРСР", а BBC оцінює, що росія більше не зможе напасти на Україну, коли та нарешті приєднається до Євросоюзу. "Телеграф" зібрав реакцію та оцінки західних ЗМІ на гучне рішення ЄК.

The Guardian

Видання звертає увагу на те, що раніше москву вже звинувачували в розв'язанні економічної війни проти своїх сусідів, а також залякуваннях та відвертих погрозах, газовому шантажі, аби застерегти "своїх колишніх радянських підданих" від вступу до Євросоюзу. Рекомендація розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою це ще одна втрата росії у війні за економічне домінування та конкурентоспроможність у Східній Європі.

Журналіст Ендрю Рот пише, що Україна та Грузія використали війну як плацдарм для подання заявки на прискорене членство. Офіційні особи ЄС особливо прагнуть прискорити вступ України до блоку, оголосивши, що вони сподіваються скоротити звичайний дворічний процес оцінки масштабу роботи до шести місяців.

The Guardian: "Прискорений шлях Молдови та України до ЄС свідчить про ослаблення впливу росії"

"Ці переломні часи були б немислимими до того, як росія розпочала найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У той час як Туреччина десятиліттями чекала на вступ до блоку, війна в Україні чітко показала чиновникам ЄС необхідність мати безпечний східний фронт з росією", — пише видання.

Зараз, на тлі загрози розширення війни в Європі, колишні бар’єри для вступу в ЄС впали. Навіть у Грузії, де рішення ЄС виглядає значною мірою символічним у короткостроковій перспективі, його сприйняли як останнє підтвердження того, що москва втратила вплив на своїх сусідів.

DW

Україну чекає важкий підйом до вступу в ЄС, пише DW та попереджає, що переговори про вступ – лише перший крок. Головне, про що слід пам’ятати щодо переговорів про вступ, це те, що це просто переговори. Це перший крок на довгому шляху до вступу в ЄС, які можуть тривати кілька років або навіть десятиліть, можуть залежати від політичних настроїв держав-членів. DW називає Угорщину потенційною перешкодою.

Видання розповідає про Копенгагенські критерії, що включають демократію, рівність, верховенство права та повагу до прав людини, ринкову економіку та прийняття законів ЄС. Переговори охоплюють 35 "розділів", включаючи великі питання, такі як зовнішня політика та навколишнє середовище, а також більш технічні питання, такі як вільний рух працівників і капіталу. Кожен крок до вступу має бути одноголосно схвалений усіма державами-членами.

ЄС також має виконати домашнє завдання. Прийняття рішень у клубі з 27 членів вже є громіздким, а новачки, як правило, набагато бідніші, ніж існуючі країни-члени. Сама Україна не є винятком. Минулого місяця британська Financial Times повідомила про витік документа ЄС, в якому підраховується, що вступ України до блоку спричинить серйозні бюджетні потрясіння, перетворивши багато країн-"одержувачів" бюджету ЄС на "платників".

Reuters про геополітичне суперництво між москвою та Заходом

Інформагенція пише, що рекомендація Єврокомісії є важливою віхою на шляху Києва до західної інтеграції та геополітичним гамбітом для ЄС, оскільки Україна бореться з широкомасштабним вторгненням росії. Звіт Європейської комісії в середу показав, що Київ виконав чотири з семи умов для початку офіційних переговорів про вступ.

Головний помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що Будапешт не підтримає інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не змінить закони про меншини, зокрема щодо освіти.

Reuters про історичний крок

Просування Західної інтеграції є пріоритетом для України в час зростаючої втоми від війни та хвилювань щодо майбутньої життєво важливої ​​військової допомоги США. Вторгнення росії в Україну повернуло питання розширення на перше місце в політичному порядку денному ЄС, оскільки геополітичне суперництво між москвою та Заходом спалахнуло з новою силою.

AP: Київ демонструє ЄС те, чого не вистачає на Балканах

Видання AP пише, що Україна отримує хороші новини щодо свого прагнення до членства в ЄС, а балканські країни "прослизнули назад у чергу". Видання звертає увагу на те, що війна росії в Україні спонукала ЄС відкрити свої двері для нових членів. Протягом 20 років перспектива членства в ЄС була потужним рушієм демократичних реформ у країнах-претендентах. Але ті, хто на Балканах – Албанія, Боснія, Чорногорія, Сербія та Косово – "збентежені нездатністю блоку виконати свої високі обіцянки щодо членства".

AP про заяву ЄК щодо переговорів

Видання цитує анонімного високопоставленого чиновника ЄС, який заявив, що деякі балканські країни "продовжують вважати себе центром нашої уваги та відмовляються прийняти або визнати, що насправді це Україна". За його словами, багато чиновників ЄС, які працюють з Україною, погоджуються з тим, що Київ "демонструє все, чого нам не вистачає на Балканах: енергію, відданість, ентузіазм".

BBC: вступ означатиме, що рф не зможе напасти

BBC пише, що диявол у досягненні мети членства криється в деталях. Переговори про вступ до ЄС – це слалом технічних нюансів і застережень, і вони, як правило, йдуть дуже повільно. Країни-кандидати повинні відповідати широким юридичним та економічним критеріям. Весь процес зазвичай займає близько десяти років, але може тривати й довше.

"Західні Балкани є найкращим прикладом того, наскільки повільним, складним і неефективним може бути цей процес", – сказала Тіна Ахвледіані з Центру європейських політичних досліджень.

Кожне рішення про розширення потребує підтримки всіх 27 членів ЄС, і будь-яка країна може заблокувати переговори на будь-якому етапі, часто через двосторонні суперечки. Греція вимагала, щоб Македонія змінила назву на Північну Македонію.

BBC про можливі наслідки вступу України до ЄС

Водночас є певна поблажливість, враховуючи, що Україна перебуває у розпалі війни. Окрім того видання звертає увагу на те, що вступ України до ЄС гарантує, що росія не зробить подальших спроб захопити країну.

"Нам потрібно дуже чітко дати зрозуміти, що Україна належить до Європи. Вона не в російській орбіті, вона міцно закріплена на Заході. І щоб це сталося, нам потрібно почати переговори про вступ", — сказав Міхаель Галер, німецький депутат Європарламенту від християнських демократів.

Водночас перед ЄС постануть нові виклики. Україна є найбільш замінованою країною у світі, вона наповнена зброєю, і за останніми оцінками близько 18% її території контролюється росією. Безпекова ситуація в країні створить виклики, а сама країна є такою великою і відрізняється від нинішніх членів.

Раніше "Телеграф" писав, що Євросоюз готується розпочати переговори щодо вступу України.