москва потеряла влияние на соседей. Реакция западных СМИ на "зеленый свет" от ЕС для Украины

The Guardian пишет, что такие переломные события были немыслимы до полномасштабного вторжения.

Историческое заявление Еврокомиссия о рекомендации государствам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС вызвало резонанс в западных СМИ. Так, The Guardian начал смеяться над кремлем, вспоминая ему попытки контролировать свои "бывших подданных по СССР", а BBC оценивает, что россия больше не сможет напасть на Украину, когда и наконец присоединится к Евросоюзу. "Телеграф" собрал реакцию и оценки западных СМИ на громкое решение ЕК.

The Guardian

Издание обращает внимание на то, что ранее москву уже обвиняли в решении экономической войны против своих соседей, а также запугиваниях и откровенных угрозах, газовом шантаже, чтобы предостеречь "своих бывших советских подданных" от вступления в Евросоюз. Рекомендация начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой – это еще одна потеря россии в войне за экономическое доминирование и конкурентоспособность в Восточной Европе.

Журналист Эндрю Рот пишет, что Украина и Грузия использовали войну в качестве плацдарма для подачи заявки на ускоренное членство. Официальные лица ЕС особенно стремятся ускорить вступление Украины в блок, объявив, что они надеются сократить обычный двухлетний процесс оценки масштаба работы до шести месяцев.

The Guardian: "Ускоренный путь Молдовы и Украины в ЕС свидетельствует об ослаблении влияния России"

"Эти переломные времена были бы немыслимы до того, как россия начала самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В то время как Турция десятилетиями ждала вступления в блок, война в Украине четко показала чиновникам ЕС необходимость иметь безопасный восточный фронт с россией", — пишет издание.

Сейчас на фоне угрозы расширения войны в Европе бывшие барьеры для вступления в ЕС упали. Даже в Грузии, где решение ЕС выглядит в значительной степени символичным в краткосрочной перспективе, он был воспринят как последнее подтверждение того, что москва потеряла влияние на своих соседей.

DW

Украина ждет тяжелый подъем к вступлению в ЕС, пишет DW и предупреждает, что переговоры о вступлении — только первый шаг. Главное, о чем следует помнить по поводу переговоров о вступлении, это то, что это просто переговоры. Это первый шаг на долгом пути к вступлению в ЕС, который может длиться несколько лет или даже десятилетий, может зависеть от политических настроений государств-членов. DW называет Венгрию потенциальным препятствием.

Издание рассказывает о Копенгагенских критериях, включающих демократию, равенство, верховенство права и уважение прав человека, рыночную экономику и принятие законов ЕС. Переговоры охватывают 35 разделов, включая большие вопросы, такие как внешняя политика и окружающая среда, а также более технические вопросы, такие как свободное движение работников и капитала. Каждый шаг к вступлению должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами.

ЕС также должен выполнить домашнее задание. Принятие решений в клубе из 27 членов уже громоздко, а новички, как правило, гораздо беднее, чем существующие страны-члены. Сама Украина не исключение. В прошлом месяце британская Financial Times сообщила об утечке документа ЕС, в котором подсчитывается, что вступление Украины в блок приведет к серьезным бюджетным потрясениям, превратив многие страны-"получатели" бюджета ЕС в "плательщиков".

Reuters о геополитическом соперничестве между Москвой и Западом

Информагентство пишет, что рекомендация Еврокомиссии является важной вехой на пути Киева к западной интеграции и геополитическим гамбитом для ЕС, поскольку Украина борется с широкомасштабным вторжением россии. Отчет Европейской комиссии в среду показал, что Киев выполнил четыре из семи условий для начала официальных переговоров о вступлении.

Главный помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в ЕС, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в том числе по образованию.

Reuters об историческом шаге

Продвижение Западной интеграции является приоритетом для Украины во время растущей усталости от войны и волнений по поводу предстоящей жизненно важной военной помощи США. Вторжение россии в Украину вернуло вопрос расширения на первое место в политической повестке дня ЕС, поскольку геополитическое соперничество между Москвой и Западом вспыхнуло с новой силой.

AP: Киев демонстрирует ЕС то, чего не хватает на Балканах

Издание AP пишет, что Украина получает хорошие новости по поводу своего стремления к членству в ЕС, а балканские страны "проскользнули обратно в очередь". Издание обращает внимание на то, что война россии в Украине побудила ЕС открыть свои двери для новых членов. В течение 20 лет перспектива членства в ЕС была мощным двигателем демократических реформ в странах-претендентах. Но те, кто на Балканах – Албания, Босния, Черногория, Сербия и Косово – "смущены неспособностью блока выполнить свои высокие обещания по членству".

AP о заявлении ЕК по переговорам

Издание цитирует анонимного высокопоставленного чиновника ЕС, заявившего, что некоторые балканские страны "продолжают считать себя центром нашего внимания и отказываются принять или признать, что на самом деле это Украина". По его словам, многие работающие с Украиной чиновники ЕС соглашаются с тем, что Киев "демонстрирует все, чего нам не хватает на Балканах: энергию, преданность, энтузиазм".

BBC: вступление будет означать, что рф не сможет напасть

BBC пишет, что дьявол в достижении цели членства кроется в деталях. Переговоры о вступлении в ЕС – это слалом технических нюансов и оговорок, и они обычно идут очень медленно. Страны-кандидаты должны отвечать широким юридическим и экономическим критериям. Весь процесс обычно занимает около десяти лет, но может занять и дольше.

"Западные Балканы являются лучшим примером того, сколь медленным, сложным и неэффективным может быть этот процесс", — сказала Тина Ахвледиани из Центра европейских политических исследований.

Каждое решение о расширении нуждается в поддержке всех 27 членов ЕС, и любая страна может заблокировать переговоры на любом этапе, часто из-за двусторонних споров. Греция потребовала, чтобы Македония сменила название на Северную Македонию.

BBC о возможных последствиях вступления Украины в ЕС

В то же время есть определенная снисходительность, учитывая, что Украина находится в разгаре войны. Кроме того, издание обращает внимание на то, что вступление Украины в ЕС гарантирует, что россия не предпримет дальнейших попыток захватить страну.

"Нам нужно очень четко дать понять, что Украина принадлежит к Европе. Она не в российской орбите, она крепко закреплена на Западе. И чтобы это произошло, нам нужно начать переговоры о вступлении", — сказал Михаэль Галер, немецкий депутат Европарламента от христианских демократов.

В то же время, перед ЕС предстанут новые вызовы. Украина является наиболее заминированной страной в мире, она наполнена оружием и по последним оценкам около 18% ее территории контролируется россией. Безопасная ситуация в стране создаст вызовы, а сама страна так велика и отличается от нынешних членов.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовится начать переговоры по вступлению Украины.