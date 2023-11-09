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москва потеряла влияние на соседей. Реакция западных СМИ на "зеленый свет" от ЕС для Украины

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен Новость обновлена 09 ноября 2023, 18:12
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото Ursula von der Leyen Twitter

The Guardian пишет, что такие переломные события были немыслимы до полномасштабного вторжения.

Историческое заявление Еврокомиссия о рекомендации государствам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС вызвало резонанс в западных СМИ. Так, The Guardian начал смеяться над кремлем, вспоминая ему попытки контролировать свои "бывших подданных по СССР", а BBC оценивает, что россия больше не сможет напасть на Украину, когда и наконец присоединится к Евросоюзу. "Телеграф" собрал реакцию и оценки западных СМИ на громкое решение ЕК.

The Guardian

Издание обращает внимание на то, что ранее москву уже обвиняли в решении экономической войны против своих соседей, а также запугиваниях и откровенных угрозах, газовом шантаже, чтобы предостеречь "своих бывших советских подданных" от вступления в Евросоюз. Рекомендация начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой – это еще одна потеря россии в войне за экономическое доминирование и конкурентоспособность в Восточной Европе.

Журналист Эндрю Рот пишет, что Украина и Грузия использовали войну в качестве плацдарма для подачи заявки на ускоренное членство. Официальные лица ЕС особенно стремятся ускорить вступление Украины в блок, объявив, что они надеются сократить обычный двухлетний процесс оценки масштаба работы до шести месяцев.

Реакция западных СМИ на зеленый свет от Евросоюза для Украины
The Guardian: "Ускоренный путь Молдовы и Украины в ЕС свидетельствует об ослаблении влияния России"

"Эти переломные времена были бы немыслимы до того, как россия начала самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В то время как Турция десятилетиями ждала вступления в блок, война в Украине четко показала чиновникам ЕС необходимость иметь безопасный восточный фронт с россией", — пишет издание.

Сейчас на фоне угрозы расширения войны в Европе бывшие барьеры для вступления в ЕС упали. Даже в Грузии, где решение ЕС выглядит в значительной степени символичным в краткосрочной перспективе, он был воспринят как последнее подтверждение того, что москва потеряла влияние на своих соседей.

DW

Украина ждет тяжелый подъем к вступлению в ЕС, пишет DW и предупреждает, что переговоры о вступлении — только первый шаг. Главное, о чем следует помнить по поводу переговоров о вступлении, это то, что это просто переговоры. Это первый шаг на долгом пути к вступлению в ЕС, который может длиться несколько лет или даже десятилетий, может зависеть от политических настроений государств-членов. DW называет Венгрию потенциальным препятствием.

Издание рассказывает о Копенгагенских критериях, включающих демократию, равенство, верховенство права и уважение прав человека, рыночную экономику и принятие законов ЕС. Переговоры охватывают 35 разделов, включая большие вопросы, такие как внешняя политика и окружающая среда, а также более технические вопросы, такие как свободное движение работников и капитала. Каждый шаг к вступлению должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами.

ЕС также должен выполнить домашнее задание. Принятие решений в клубе из 27 членов уже громоздко, а новички, как правило, гораздо беднее, чем существующие страны-члены. Сама Украина не исключение. В прошлом месяце британская Financial Times сообщила об утечке документа ЕС, в котором подсчитывается, что вступление Украины в блок приведет к серьезным бюджетным потрясениям, превратив многие страны-"получатели" бюджета ЕС в "плательщиков".

Reuters о геополитическом соперничестве между Москвой и Западом

Информагентство пишет, что рекомендация Еврокомиссии является важной вехой на пути Киева к западной интеграции и геополитическим гамбитом для ЕС, поскольку Украина борется с широкомасштабным вторжением россии. Отчет Европейской комиссии в среду показал, что Киев выполнил четыре из семи условий для начала официальных переговоров о вступлении.

Главный помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в ЕС, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в том числе по образованию.

Реакция западных СМИ на зеленый свет от Евросоюза для Украины
Reuters об историческом шаге

Продвижение Западной интеграции является приоритетом для Украины во время растущей усталости от войны и волнений по поводу предстоящей жизненно важной военной помощи США. Вторжение россии в Украину вернуло вопрос расширения на первое место в политической повестке дня ЕС, поскольку геополитическое соперничество между Москвой и Западом вспыхнуло с новой силой.

AP: Киев демонстрирует ЕС то, чего не хватает на Балканах

Издание AP пишет, что Украина получает хорошие новости по поводу своего стремления к членству в ЕС, а балканские страны "проскользнули обратно в очередь". Издание обращает внимание на то, что война россии в Украине побудила ЕС открыть свои двери для новых членов. В течение 20 лет перспектива членства в ЕС была мощным двигателем демократических реформ в странах-претендентах. Но те, кто на Балканах – Албания, Босния, Черногория, Сербия и Косово – "смущены неспособностью блока выполнить свои высокие обещания по членству".

Реакция западных СМИ на зеленый свет от Евросоюза для Украины
AP о заявлении ЕК по переговорам

Издание цитирует анонимного высокопоставленного чиновника ЕС, заявившего, что некоторые балканские страны "продолжают считать себя центром нашего внимания и отказываются принять или признать, что на самом деле это Украина". По его словам, многие работающие с Украиной чиновники ЕС соглашаются с тем, что Киев "демонстрирует все, чего нам не хватает на Балканах: энергию, преданность, энтузиазм".

BBC: вступление будет означать, что рф не сможет напасть

BBC пишет, что дьявол в достижении цели членства кроется в деталях. Переговоры о вступлении в ЕС – это слалом технических нюансов и оговорок, и они обычно идут очень медленно. Страны-кандидаты должны отвечать широким юридическим и экономическим критериям. Весь процесс обычно занимает около десяти лет, но может занять и дольше.

"Западные Балканы являются лучшим примером того, сколь медленным, сложным и неэффективным может быть этот процесс", — сказала Тина Ахвледиани из Центра европейских политических исследований.

Каждое решение о расширении нуждается в поддержке всех 27 членов ЕС, и любая страна может заблокировать переговоры на любом этапе, часто из-за двусторонних споров. Греция потребовала, чтобы Македония сменила название на Северную Македонию.

Реакция западных СМИ на зеленый свет от Евросоюза для Украины
BBC о возможных последствиях вступления Украины в ЕС

В то же время есть определенная снисходительность, учитывая, что Украина находится в разгаре войны. Кроме того, издание обращает внимание на то, что вступление Украины в ЕС гарантирует, что россия не предпримет дальнейших попыток захватить страну.

"Нам нужно очень четко дать понять, что Украина принадлежит к Европе. Она не в российской орбите, она крепко закреплена на Западе. И чтобы это произошло, нам нужно начать переговоры о вступлении", — сказал Михаэль Галер, немецкий депутат Европарламента от христианских демократов.

В то же время, перед ЕС предстанут новые вызовы. Украина является наиболее заминированной страной в мире, она наполнена оружием и по последним оценкам около 18% ее территории контролируется россией. Безопасная ситуация в стране создаст вызовы, а сама страна так велика и отличается от нынешних членов.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовится начать переговоры по вступлению Украины.

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