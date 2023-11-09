Україна "не дозріла": у Орбана зробили нову скандальну заяву щодо членства в ЄС

Умови для переговорів не було виконано у повному обʼємі

Угорський уряд заявив, що Європейський Союз (ЄС) не має починати переговори з Україною щодо її членства. Мовляв, українська держава не виконала всі умови, які передують подальшому розвитку відносин з ЄС.

На противагу Угорщина додає, що солідарна з Україною. Про це сказав голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш, пише Telex.

На думку чиновника, Україна "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни та відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС…чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", – стверджує представник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Magyar Nemzet.

Він додає, що угорський уряд згоден із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну".

"Ми повинні погодитися з попереднім твердженням Юнкера, що Україна абсолютно корумпована та не дозріла до членства в ЄС", – зазначив він.

Ба більше, Гуйяш запропонував Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Щодо допомоги Україні у війні проти рф представник адміністрації Орбана сказав, що ЄС потребує нової стратегії.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати процес переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Це стане можливим в міру впровадження необхідних реформ.