Украина "не созрела": у Орбана сделали новое скандальное заявление о членстве в ЕС

Условия переговоров не были выполнены в полном объеме

Венгерское правительство заявило, что Европейский Союз (ЕС) не должен начинать переговоры с Украиной о ее членстве. Мол, украинское государство не выполнило все условия, предшествующие дальнейшему развитию отношений с ЕС.

В противовес Венгрия добавляет, что солидарна с Украиной. Об этом сказал глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, пишет Telex.

По мнению чиновника, Украина "не отвечает необходимым условиям, она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию и оказывали значительную финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но это не меняет того факта, что Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС… будь то обещания относительно национальностей, то ли Копенгагенские критерии, то ли ситуация с коррупцией", – утверждает представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Magyar Nemzet.

Он добавляет, что венгерское правительство согласно с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".

"Мы должны согласиться с предварительным утверждением Юнкера, что Украина абсолютно коррумпирована и не созрела для членства в ЕС", – отметил он.

Более того, Гуйяш предложил Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

Относительно помощи Украине в войне против России представитель администрации Орбана сказал, что ЕС нуждается в новой стратегии.

Напомним, как писал Телеграф, Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету начать процесс переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз. Это станет возможным по мере внедрения необходимых реформ.