"Гірше, ніж СРСР": Орбан видав нову порцію одкровень про Україну

Угорщина не може нічого запропонувати Україні

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який постійно ставить Україні палиці у колеса, зокрема щодо Закарпаття, видав нову резонансну заяву. На його думку, ситуація з угорською мовою на Закарпатті в Україні нібито гірша, ніж за СРСР.

Про це пише RTL.hu, посилаючись на виступ Орбана на засіданні Угорської постійної конференції (MÁÉRT). Так, говорячи про становище угорців у світі, прем’єр заявив, що в найгіршому становищі зараз знаходяться закарпатські угорці, оскільки Угорщина не може нічого запропонувати Україні, бо "політичне керівництво там (в Україні — Ред.) йде шляхом, який ні до чого. не веде і який Будапешт підтримати не може".

"Дуже складно допомогти країні, яка веде війну, не маючи міжнародно визнаної військової мети", — сказав Віктор Орбан.

Він також заявив, що Угорщина надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна "продовжує карати закарпатців, незважаючи на війну".

"Я не перебільшую, коли кажу, що з погляду угорської мови та освіти ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за часів Української держави", — зазначив він.

Нагадаємо, що Угорщина вже давно активізувала свій шантаж України через нібито обмеження прав 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті. Там заявляють, що не пустять нашу країну до ЄС, якщо вона не виконає угорських умов.

На думку президента Угорщини, останні правки до законодавства України про державну мову нібито йдуть не в правильному напрямку "Вони позбавляють угорську меншість реалізації своїх прав".

Раніше ми писали про те, що Орбан блокував 50 млрд євро допомоги Україні.