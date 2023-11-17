Переговори про членство України в ЄС можуть не розпочатися у грудні: названо нову дату

Не всі лідери ЄС готові дослухатися до рекомендації Єврокомісії розпочати переговори з Україною

У Європейському Союзі можуть не ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до лав блоку, що планувалося зробити вже у грудні 2023 року. Прийняття рішення може бути перенесено на пізніший термін.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власне джерело на високій посаді в ЄС. Посадовець сказав агентству, що перенести питання можуть на березень 2024 року.

При цьому планувалося, що лідери країн ЄС прислухаються до рекомендації, яку дала Європейська комісія і на грудневому саміті у Брюсселі буде схвалено рішення щодо початку переговорів.

"Я думаю, що деякі скористаються фразою: "Повернімось до цього у березні", – сказав чиновник, додавши, що ця проблема ставить під велику загрозу позитивний результат для Україні у 2023 році.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Єврокомісія оприлюднила звіт, що містить низку побажання для Києва, після виконання яких можна буде починати вести переговори про вступ до ЄС.

Тому "Телеграф" розбирався в тому, що він собою представляє і над якими реформами необхідно попрацювати Україні, щоб відповідати критеріям Євросоюзу.