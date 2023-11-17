Переговоры о членстве Украины в ЕС могут не начаться в декабре: названа новая дата

Не все лидеры ЕС готовы прислушаться к рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Украиной

В Европейском Союзе могут не принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ряды блока, которые планировалось начать уже в декабре 2023 года. Принятие решения может быть перенесено на более поздний срок.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный источник на высоком посту в ЕС. Чиновник сказал агентству, что перенести вопросы могут на март 2024 года.

При этом планировалось, что лидеры стран ЕС прислушаются к рекомендации, которую дала Европейская комиссия и на декабрьском саммите в Брюсселе будет принято решение о начале переговоров.

"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Вернемся к этому в марте", – сказал чиновник, добавив, что эта проблема ставит под большую угрозу положительный результат для Украины в 2023 году.

Как сообщалось ранее, недавно Еврокомиссия обнародовала отчет, содержащий ряд пожеланий для Киева, после выполнения которых можно будет начинать переговоры о вступлении в ЕС.

Поэтому "Телеграф" разбирался в том, что этот пакет представляет собой и над какими реформами нужно поработать Украине, чтоб отвечать критериям Евросоюза.