Миллиону снарядов таки быть: в ЕС рассказали, когда достигнут обещанной цифры

Наращивание мощностей производства продолжается

Уже весной 2024 года ЕС достигнет обещанной отметки в миллион снарядов в год, которые будут производиться для поставок в Украину. В Брюсселе на заседании Совета министров Европейского Союза (ЕС) по внешним вопросам будет обнародован отчет о наращивании мощностей производства снарядов странами-членами.

Также на встрече Совета министров ЕС планируется обсудить дальнейшую помощь Украины и создание стратегии защиты Европы. Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон, пишет Укринформ.

Брентон подчеркнул, что, начиная с февраля 2023 года, возможности производства выросли на 20-30 процентов после середины февраля 2023 года. Однако целью являются значительно большие цифры.

"Мы их получим чуть позже, а именно весной 2024 года. Согласно нашим обязательствам перед Украиной, мы пообещали выйти на минимум миллион снарядов и ракет (ежегодно — ред.). И мы этой обязанности придерживаемся", — сообщил Тьери Бретон журналистам перед началом заседания.

Он также, как ответственный за возможности производства в Европе, отреагировал на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сказал, что сомневается в таких оптимистичных прогнозах:

"Я сделал тур по всем европейским мощностям – и хорошая новость – мощности есть, их нужно было только нарастить. И я вам говорю, что производство более миллиона снарядов, учитывая наши возможности, начиная с весны – будет соблюдено! Дальше дело за конкретными странами – это их ответственность соблюдать свои сроки и объемы. Это они должны хорошо контролировать и самое главное понимать, что то, что они производят, должно направляться прежде всего в Украину".

В Брюсселе, по словам Бретона, еще обсудят "безусловную поддержку Украины", несмотря на трагические события на Ближнем Востоке. Комиссар отметил, что речь идет о создании новой общей стратегии защиты Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что публикации в западных СМИ о невозможности передачи миллиона снарядов в первые месяцы следующего года, к сожалению, правдивы. Причина кроется в серьезных проблемах с промышленностью.