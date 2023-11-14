Мільйону снарядів таки бути: у ЄС розповіли, коли досягнуть обіцяної цифри

Нарощення потужностей виробництва триває

Уже навесні 2024 року ЄС досягне обіцяної відмітки у мільйон снарядів на рік, які виготовлятимуть для постачання в Україну. У Брюсселі на засідання Ради міністрів Європейського Союзу (ЄС) із зовнішніх питань буде оприлюднено звіт про нарощування потужностей виробництва снарядів країнами-членами.

Також на зустрічі Ради міністрів ЄС планують обговорити подальшу допомогу України та створення стратегії захисту Європи. Про це повідомив Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон, пише Укрінформ.

Брентон наголосив, що, починаючи з лютого 2023 року, можливості виробництва зросли на 20-30 відсотків після середини лютого 2023. Проте метою є значно вищі цифри.

"Ми їх отримаємо трохи згодом, а саме навесні 2024 року. Згідно з нашими зобов’язаннями перед Україною, ми пообіцяли вийти на щонайменше мільйон снарядів та ракет (щороку — ред.). І ми цього обов’язку дотримаємось", — повідомив Тьєрі Бретон журналістам перед початком засідання.

Він також, "як відповідальний за можливості виробництва в Європі", відреагував на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який сказав, що сумнівається у таких оптимістичних прогнозах:

"Я зробив тур всіма європейськими потужностями – і хороша новина – потужності є, їх треба було лише наростити. І я вам кажу, що виробництво понад мільйона снарядів, враховуючи наші можливості, починаючи з весни – буде дотримано! Далі справа за конкретними країнами – це їх відповідальність дотримуватись своїх термінів та обсягів. Це вони повинні добре контролювати і найголовніше розуміти, що те, що вони виробляють, повинно направлятись насамперед в Україну".

У Брюсселі, за словами Бретона, ще обговорять "безумовну підтримку України", попри трагічні події на Близькому Сході. Комісар зауважив, що йдеться про створення нової спільної стратегії захисту Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що публікації у західних ЗМІ про неможливість передачі мільйона снарядів у перші місяці наступного року, на жаль, є правдивими. Причина криється у серйозних проблемах з промисловістю.