Причина не в політиках: Куліба розповів, чому Україна не отримає мільйона снарядів від ЄС до весни

Українські дипломати проводять роботу з цього приводу із ЄС

Європейський союз не зможе виконати свою обіцянку про постачання Україні мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, оскільки має серйозні проблеми з промисловістю.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин глава МЗС України Дмитро Кулеба, публікації у західних ЗМІ про неможливість передачі мільйона снарядів у перші місяці наступного року, на жаль, є правдивими.

За його словами, ця обіцянка ЄС "навряд чи буде виконана", проте в Україні з цього приводу багато і голосно "б’ють у дзвони". При цьому Кулеба додав, що проблема там криється не у відсутності політичної волі, а в "жалюгідному стані оборонної промисловості", а також велика кількість бюрократії та "несинхронізованих речей".

Кулеба додав, що повідомив про це європейських колег і закликав ЄС розробити єдину політику щодо сфери оборонних індустрій після чого там уже почали приймати певні кроки.

"Але треба швидше, потрібно більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але їх підганятимемо. Тому що знову ж таки перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня заявив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів.