Причина не в политиках: Кулеба рассказал, почему Украина не получит миллиона снарядов от ЕС до весны

Украинские дипломаты проводят работу по этому поводу с ЕС

Европейский союз не сможет выполнить свое обещание о поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года, поскольку у него есть серьезные проблемы с промышленностью.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, публикации в западных СМИ о невозможности передачи миллиона снарядов в первые месяцы следующего года, к сожалению, являются правдивыми.

По его словам, это обещание ЕС "вряд ли будет исполнено", однако в Украине по этому поводу много и громко "бьют в колокола". При этом, Кулеба добавил, что проблема там кроется не в отсутствии политической воли, а в "жалком состоянии оборонной промышленности", а также большое количество бюрократии и "несинхронизированных вещей".

Кулеба добавил, что сообщил об этом европейским коллегам и призвал ЕС разработать единую политику относительно сферы оборонных индустрий после чего там уже начали принимать определенные шаги.

"Но надо быстрее, нужно больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что опять же перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 26 октября заявил, что Европейский союз поставил Украине только одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов