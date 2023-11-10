Некоторые государства-члены неохотно раскрывают подробности поставок

Европейский Союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Прошло уже более половины запланированного срока, а поставить удалось только 30% снарядов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В соответствии с планами, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-и месяцев. Сначала поставки должны были осуществляться за счет использования существующих запасов, а затем путем контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

Некоторые государства-члены неохотно раскрывают подробности поставок, и ЕС может попросить их предоставить больше информации, чтобы иметь полную картину. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые государства-члены Евросоюза отметили во время встреч на этой неделе, что поставки боеприпасов россии Северной Кореей, еще раз подчеркивают необходимость повышения эффективности ЕС.

Отмечается, что проблемы с поставками боеприпасов из Европы рискуют стать критическими для Украины. Особенно, если поставки и поддержка США также замедлятся, либо президентская избирательная кампания в стране в следующем году приведет к изменению позиции.

Кроме того, государства-члены ЕС продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи. Пока это происходит, предоставление нескольких пакетов средств застопорилось.

Как сообщал Телеграф", министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 26 октября заявил, что Европейский союз поставил Украине только одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов. Пока нашей стране пришло их только 300 тысяч, тем временем Северная Корея поставила россии 350 тысяч. Ландсбергис подчеркнул, что Европейский союз имеет возможность превзойти по поставкам КНДР. Однако счет идет на время и пока в этом вопросе есть замедления, продолжают гибнуть украинцы.