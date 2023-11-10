"Бабы еще нарожают?": в оккупированном Крыму и россии приняли странное решение по абортам

Вероятно, таким образом хотят стимулировать рождаемость

Частные клиники оккупированного Крыма и Курской области отказались от проведения медикаментозных абортов. Это самый простой способ прервать беременность на раннем сроке.

Как рассказал замглавы региона Андрей Белостоцкий, четыре из пяти частных клиник с лицензиями на проведение медикаментозных абортов больше не будут оказывать услугу. Об этом сообщают росСМИ.

"Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведём с ними работу", — заявил он.

Он добавил, что власти региона рассчитывают, что к 2025 году смогут заставить больше 40% обратившихся за абортом женщин не делать его. Он также считает, что единственная частная клиника, которая пока не отказалась делать медикаментозные аборты, скоро примет такое же решение.

Главный врач медицинского центра "Атлант" в Курске Владимир Павловский заявил, что "каждый сохраненный ребенок — это достояние государства", пишет "Медуза". По его словам, именно поэтому клиника приняла самостоятельное, как он подчеркнул, решение полностью отказаться от проведения абортов.

"И мы сейчас нашего гинеколога, нашего уролога направили на то, чтобы развивать и решать проблемы репродукции семьи, реконструктивной гинекологии", — добавил он.

Для справки: Медикаментозный, или фармакологический аборт — безопасный и эффективный метод искусственного прерывания нежелательной беременности на ранних сроках (до 6—7 недель), не требующий хирургического вмешательства. Беременность прерывается путем приема женщиной специального препарата.

Как сообщал "Телеграф", в россии неизвестные расстреляли автомобиль пограничного контроля в Брянской области. В результате стрельбы погиб подполковник ФСБ.