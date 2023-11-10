В россии пропал самолет: говорят о возможном крушении, кто был на борту

Командир экипажа на связь не выходит

Кроме мощного пожара, вспыхнувшего в Подмосковье 10 ноября, в стране-агрессоре случилась еще одна неприятность — на Чукотке пропал самолет Ан-2. Сначала сообщалось, что борт исчез, но позднее стало известно, что он рухнул, однако официального подтверждения еще нет.

Как сообщают росСМИ, на борту, который принадлежит авиакомпании "Стриж авиа", было три человека — два члена экипажа и один пассажир. По предварительным данным, самолет упал перед сопкой возле посёлка Полярный.

Для поисков судна туда отправили вездеход, однако из-за обилия снега ему пришлось вернуться. Для поиска самолета планируют использовать более мощную технику.

Командир экипажа — Алексей Левин — на связь не выходит. Известно, что на борту Ан-2 также находилось 150 кг груза. По информации росСМИ, единственным пассажиром самолета был врио главы артели старателей "Полярная" (золотодобывающее предприятие) — 29-летний Олег Петреченко.

Вместе с пилотом и бортмехаником мужчина вёз на "Полярную" 150 кг груза — три ящика сигарет, цепи для бензопил, два мешка лука и личные вещи. На обратном пути Петреченко должен был забрать восемь рабочих, но в установленное время самолёт не прилетел. Тогда представители предприятия обратились в экстренные службы и сообщили о пропаже.

Для справки: Ан-2 — советский лёгкий многоцелевой самолёт и его модификации. Многие такие самолёты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тысяч часов.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре в россии разбился тактический бомбардировщик Су-24. Борт выполнял учебный полет с двумя членами экипажа и без боекомплекта на борту. Также в Новосибирской области чуть не рухнул пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи — Омск. Он совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе (180 километров от Новосибирска).