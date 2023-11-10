У росії зник літак: говорять про можливу катастрофу, хто був на борту

Командир екіпажу на зв’язок не виходить

Окрім потужної пожежі, що спалахнула в Підмосков’ї 10 листопада, в країні-агресорі сталася ще одна неприємність — на Чукотці зник літак Ан-2. Спочатку повідомлялося, що борт зник, але пізніше стало відомо, що він впав, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Як повідомляють росЗМІ, на борту, що належить авіакомпанії "Стриж авиа", було троє людей — два члени екіпажу та один пасажир. За попередніми даними, літак упав перед сопкою біля селища Полярний.

Для пошуків судна туди відправили всюдихід, проте через велику кількість снігу йому довелося повернутися. Для пошуку літака планують використовувати потужнішу техніку.

Командир екіпажу Олексій Левін на зв’язок не виходить. Відомо, що на борту Ан-2 також було 150 кг вантажу. За інформацією росЗМІ, єдиним пасажиром літака був голова артілі старателів "Полярна" (золотодобувне підприємство) — 29-річний Олег Петреченко.

Разом з пілотом та бортмеханіком чоловік віз на "Полярну" 150 кг вантажу — три ящики цигарок, ланцюги для бензопил, два мішки цибулі та особисті речі. По дорозі назад Петреченко мав забрати вісім робітників, але у встановлений час літак не прилетів. Тоді представники підприємства звернулися до екстрених служб і повідомили про зникнення.

Для довідки: Ан-2 — радянський легкий багатоцільовий літак та його модифікації. Багато таких літаків літають понад 40 років, і наліт деяких із них сягає 20 тисяч годин.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні в росії розбився тактичний бомбардувальник Су-24. Борт виконував навчальний політ із двома членами екіпажу та без боєкомплекту на борту. Також у Новосибірській області мало не впав пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній", який виконував рейс Сочі — Омськ. Він здійснив екстрену посадку на ґрунт в Убінському районі (180 кілометрів від Новосибірська).