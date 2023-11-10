Адвокаты попросили выпустить Шуфрича: суд принял решение

Защита экс-нардепа просила альтернативную меру пресечения не связанную с содержанием под стражей

Печерский районный суд Киева продлили меру пресечения нардепу от запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестору Шурфичу. Он остается под стражей еще на два месяца.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает "Суспільне". Так, согласно решению суда Киева, Шуфрич пробудет под арестом до 15 декабря.

Отмечается, что о продлении меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей просил прокурор. В то же время адвокаты просили альтернативную меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Адвокат Нестора Шуфрича отказался комментировать решение суда. В то же время он заявил, что защита бывшего депутата намерена подавать апелляцию. Также адвокат добавил, что подозрение Шуфричу "не соотносится" со статьей Уголовного кодекса "государственная измена".

Дело Нестора Шуфрича

15 сентября 2023 года Служба безопасности задержала Нестора Шуфрича. Он является фигурантом дела о создании российской шпионской сети бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. Его подозревают в том, что по заданию своего напарника он распространял в украинских СМИ российскую пропаганду. Его поступки в связи с этим рассматриваются как госизмена.

В тот же день Печерский районный суд Киева принял решение отправить Шуфрича под стражу до 13 ноября включительно без права внесения залога. На нардепа надели наручники прямо в зале заседаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября, пока Шуфрич находился в СИЗО, его сняли с должности председателя Комитета свободы слова Верховной Рады.