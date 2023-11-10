"Баби ще народять?": в окупованому Криму та росії ухвалили дивне рішення щодо абортів

Ймовірно, таким чином хочуть стимулювати народжуваність

Приватні клініки окупованого Криму та Курської області відмовилися від проведення медикаментозних абортів. Це найпростіший спосіб перервати вагітність на ранньому терміні.

Як розповів заступник голови регіону Андрій Білостоцький, чотири з п’яти приватних клінік з ліцензіями на проведення медикаментозних абортів більше не надаватимуть ці послуги. Про це повідомляють РосЗМІ.

"Зараз приблизно 92% жінок, які ухвалюють рішення про переривання вагітності, будуть перебувати в державних клініках, де ми активно ведемо з ними роботу", — заявив він.

Він додав, що влада регіону розраховує, що до 2025 року зможе змусити понад 40% жінок, які звернулися за абортом, не робити його. Він також вважає, що єдина приватна клініка, яка поки не відмовилася робити медикаментозні аборти, незабаром ухвалить таке ж рішення.

Головний лікар медичного центру "Атлант" у Курську Володимир Павловський заявив, що "кожна збережена дитина — це надбання держави", пише "Медуза". За його словами, саме тому клініка ухвалила самостійне, як він наголосив, рішення повністю відмовитися від проведення абортів.

"І ми зараз нашого гінеколога, нашого уролога направили на те, щоб розвивати та вирішувати проблеми репродукції сім’ї, реконструктивної гінекології", — додав він.

Для довідки: Медикаментозний або фармакологічний аборт — безпечний та ефективний метод штучного переривання небажаної вагітності на ранніх термінах (до 6—7 тижнів), що не потребує хірургічного втручання. Вагітність припиняється шляхом прийому жінкою спеціального препарату.

Як повідомляв "Телеграф", у росії невідомі розстріляли автомобіль прикордонного контролю у Брянській області. Внаслідок стрілянини загинув підполковник ФСБ.