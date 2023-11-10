На Закарпатті шили форму для лижної збірної рф: деталі скандалу (фото та відео)

Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність на користь окупанта

На одному із підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із російською символікою. Одяг відшивали для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником якої є організація "RUSSIA SKI TEAM".

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита. Він наголосив, що цей факт виявили співробітники Національної поліції. Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність на користь окупанта.

Журналіст-розслідувач Віталій Глагола публікує фото та відео з обшуку підприємства. Поліцейські прийшли туди у розпал робочого дня. На кадрах і робітниці швейного виробництва, і готові вироби, і заготівлі. На них герби та символіка росії. Це — ті самі символи, під якими росіяни вбивають українців і у мирних містах, і на полі бою.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк потрапила у скандал із роздачею гуманітарної допомоги. Вона подарувала одній із гімназій Київщини інвентар для прибирання — 3 туалетні йоржики, 2 швабри, 2 цебра та рідке мило. Мало того, що це вкрай скромно як для нардепа, так ще й виявилося, що вона допомагає не від себе особисто, а роздає гуманітарну допомогу від USAID та unicef у своєму виборчому окрузі, за що отримує персональну подяку.