У Житомирі шукають хлопця, який побив працівника ТЦК: стало відомо, де раніше служив військовий

Попередньо призвідника бійки звинувачують у хуліганстві

За фактом бійки чоловіка з військкомом у Житомирі відкрито кримінальну справу. Правоохоронці розшукують винуватця.

Заяву до правоохоронних органів подав постраждалий військовий. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.

Правоохоронці встановили особу, на яку вказав заявник. Увечері 9 листопада чоловік дав свої пояснення з цього приводу і водночас повідомив про неправомірні дії щодо нього працівників ТЦК.

За обома зверненнями розпочато досудові розслідування з попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Крім того, з’ясувалося, що постраждалий працівник ТЦК є мобілізованим, який зараз служить у роті охорони Житомирського об’єднаного міського ТЦ та СП. Він раніше захищав Україну на передових позиціях у складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Львові спалахнув скандал навколо ситуації з працівниками ТЦК. Вони буквально силою затягли чоловіка на проходження медкомісії.