"Не напад, а самозахист": українці бурхливо обговорюють побиття співробітника ТЦК у Житомирі

Потерпілий написав заяву та особу кривдника вже встановлено

У мережі активно обговорюють інцидент із побиттям співробітника ТЦК та СП у Житомирі. Хоча думки користувачів розділилися, але більша частина стала на захист саме нападаючої людини.

Дехто наголосив, що до подібних ситуацій призводить ставлення співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до громадян. "Телеграф" у свою чергу зібрав реакцію мережі на цю подію у даному матеріалі.

Слід уточнити, що інцидент трапився вдень біля одного із магазинів. Невідомий чоловік накинувся з кулаками на працівника ТЦК, який перебував там разом із колегами у службових справах. Потерпілий написав заяву та особу кривдника вже встановлено. Нині його розшукують. За попередніми даними він виїхав за межі Житомира. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Проте вже невдовзі у мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, співробітники ТЦК намагалися затримати чоловіка. Згодом він побив одного з них. Про це пише "Суспільне".

Під постами про цю подію в соціальних мережах можна зустріти безліч коментарів на підтримку нападника. Люди зазначають, що "свавілля з боку ТЦК" вже призводить до подібних катастроф. Користувачі впевнені, що подібні ситуації продовжуватимуться й надалі.

Водночас є й ті, хто підтримав потерпілого, зазначивши, що нападник має покарати свій вчинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові спалахнув скандал навколо ситуації з працівниками ТЦК. Вони буквально силою затягли чоловіка на проходження медкомісії.