"Не нападение, а самозащита": украинцы бурно обсуждают избиение сотрудника ТЦК в Житомире

Пострадавший написал заявление и личность обидчика уже установлена

В сети активно обсуждают инцидент с избиением сотрудника ТЦК и СП в Житомире. Хотя мнения пользователей разделились, но большая часть встала на защиту именно нападавшего человека.

Некоторые отметили, что к подобным ситуациям приводит отношение сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки к гражданам. "Телеграф" в свою очередь собрал реакцию сети на это происшествие в данном материале.

Следует уточнить, что инцидент случился днем возле одного из магазинов. Неизвестный мужчина накинулся с кулаками на работника ТЦК, который находился там вместе с коллегами по служебным делам. Пострадавший написал заявление и личность обидчика уже установлена. Сейчас его разыскивают. По предварительным данным, он выехал за пределы Житомира. По данному факту открыто уголовное производство.

Однако уже вскоре в сети появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники ТЦК пытались задержать мужчину. Впоследствии он избил одного из них. Об этом пишет "Суспільне".

Под постами об этом происшествии в социальных сетях можно встретить уйму комментариев в поддержку нападавшего. Люди отмечают, что "беспредел со стороны ТЦК" уже приводит к подобным катастрофам. Пользователи уверены, что подобные ситуации будут продолжаться и далее.

В то же время есть и те, кто поддержал пострадавшего, отметив, что нападавший должен понести наказание за свой поступок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове разгорелся скандал вокруг ситуации с работниками ТЦК. Они буквально силой затащили мужчину на прохождение медкомиссии.