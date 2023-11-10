В Житомире ищут парня, избившего работника ТЦК: стало известно, где раньше служил военный
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2132
Предварительно зачинщика драки обвиняют в хулиганстве
По факту драки мужчины с военкомом в Житомире открыто уголовное дело. Правоохранители разыскивают виновника.
Заявление в правоохранительные органы подал пострадавший военный. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
Правоохранители установили личность, на которую указал заявитель. Вечером 9 ноября мужчина дал свои объяснения на этот счет и одновременно сообщил о неправомерных действиях в отношении него работников ТЦК.
По обоим обращениям начаты досудебные расследования с предварительной квалификацией ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.
Кроме того, выяснилось, что пострадавший работник ТЦК является мобилизованным, который сейчас служит во рту охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП. Он ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения.
Ранее "Телеграф" сообщил, что во Львове разгорелся скандал вокруг ситуации с работниками ТЦК. Они буквально силой затащили мужчину на прохождение медкомиссии.