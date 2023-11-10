На Закарпатье шили форму для лыжной сборной рф: детали скандала (фото и видео)

Правоохранители задокументировали и прекратили противоправную деятельность в интересах оккупанта

На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготовляли зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с российской символикой. Одежду отшивали для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM".

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита. Он отметил, что этот факт обнаружили сотрудники Национальной полиции. Правоохранители задокументировали и прекратили противоправную деятельность в интересах оккупанта.

Журналист-расследователь Виталий Глагола публикует фото и видео с обыска предприятия. Полицейские пришли туда в разгар рабочего дня. На кадрах и работницы швейного производства, и готовые изделия, и заготовки. На них гербы и символика россии. Это — те самые символы, под которыми россияне убивают украинцев и в мирных городах и на поле боя.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк попала в скандал с раздачей гуманитарной помощи. Она подарила одной из гимназий Киевщины инвентарь для уборки — 3 туалетных ершика, 2 швабры, 2 ведра и жидкое мыло. Мало того, что это крайне скромно, как для нардепа, так еще и оказалось, что она помогает не от себя лично, а раздает гуманитарную помощь от USAID и unicef в своем избирательном округе, за что получает персональную благодарность.